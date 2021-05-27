По указанию главы государства правительство озаботилось проблемой незаконного сбора персональных данных граждан при приобретении ими различных товаров и услуг.

"Сейчас зачастую людей вынуждают указывать персональные данные при любых покупках, даже в тех случаях, когда по закону это совсем не обязательно", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин. Под разными предлогами у людей собирают номера телефонов, адреса электронной почты, данные водительских удостоверений и другую информацию.

"Теперь за подобное нарушение прав потребителей вводятся штрафы", - заявил глава правительства на заседании. Поправки внесут в закон о защите прав потребителей, а также в Кодекс об административных правонарушениях, куда включат меры административной ответственности за правонарушения, связанные с принуждением потребителя к предоставлению персональных данных.

Сейчас зачастую людей вынуждают указывать персональные данные при любых покупках, даже в тех случаях, когда по закону это совсем не обязательно

Также по поручению президента совершенствуются меры борьбы с неплательщиками алиментов. Подготовлены два документа, уточняющие механизм привлечения к ответственности за уклонение или неполную оплату. Изменения затронут как Кодекс об административных правонарушениях, так и уголовное законодательство. "Это позволит защитить права детей или нетрудоспособных родителей, которые нуждаются в поддержке", - считает Михаил Мишустин. "Зачастую обязательства по выплате алиментов считаются выполненными, если перечислена даже незначительная сумма, несоизмеримая с назначенной судом. В результате дети или нетрудоспособные родители, которые должны были получать помощь в полном объеме, оставались без поддержки, а неплательщики уходили от ответственности", - заметил глава кабмина.

Необходимо обеспечить безусловное исполнение судебных решений, заявил Мишустин. "Изменения, которые вносятся в кодексы, позволят судам выносить однозначные решения по таким случаям, повысят оперативность взыскания алиментов с должников. Дети и все, кому полагаются эти выплаты, будут получать поддержку вовремя и в полном объеме", - считает премьер.

В ходе заседания министры подвели итоги прошедшего отопительного сезона. В большинстве регионов он завершен и получился непростым. Осенью многие граждане были вынуждены оставаться дома из-за коронавируса, и, по словам премьера, бесперебойное снабжение людей светом, теплом, другими коммунальными услугами было критически важным. "В целом отрасли поставленные перед ними задачи выполнили", - констатировал Мишустин.

В то же время ситуация на объектах коммунальной инфраструктуры и в жилых домах требует более пристального внимания, указал он. Для этого была введена цифровая платформа по мониторингу и контролю устранения аварий и инцидентов на объектах ЖКХ. В ней фиксируются все подобные ситуации, которые случаются по стране, включая те, что не учитывались ранее, в электро- и газоснабжении.

"Важно при этом не только считать количество происшествий, а в первую очередь выявлять причины аварий. И делать все необходимое как для устранения последствий, так и для профилактики. Надо уже сейчас начинать готовиться к будущим холодам - и коммунальным предприятиям, и объектам энергетики", - заявил Михаил Мишустин.

Между тем

Правительство направит более 9,5 миллиарда рублей в Фонд социального страхования на технические средства реабилитации для инвалидов и ветеранов. "Чтобы все инвалиды, признанные нуждающимися в технических средствах реабилитации, могли приобрести именно то, что им жизненно необходимо, - кресла-коляски, протезы, ортезы и многое другое", - подчеркнул Михаил Мишустин. Он обратил внимание министерства труда и социальной защиты, что люди должны получить государственную поддержку уже в этом году.