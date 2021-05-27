Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Минск с двухдневным визитом: сегодня он встретится с белорусским коллегой Романом Головченко, а завтра поучаствует в заседании Совета глав правительств СНГ.

Как ранее сообщили в пресс-службе кабмина, ожидается, что одной из тем обсуждения на заседании Совета станет восстановление экономики от пандемии коронавируса. Также будут рассмотрены вопросы противодействия распространению инфекционных болезней, санитарной охраны территорий государств-участников содружества, занятости населения, борьбы с контрафактом, взаимодействия органов власти.

Это уже вторая поездка Михаила Мишустина в Беларусь в этом году и четвертая - за время его работы во главе кабмина.

Ранее Головченко на встрече с Мишустиным в апреле в Казани заявлял, что Минск передал Москве завизированные проекты 26 союзных программ (интеграционных дорожных карт), в работе оставались еще две.

Отметим, что в пятницу уже в Сочи также состоится встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко.