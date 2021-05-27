Мишустин призвал не политизировать ситуацию вокруг самолета Ryanair

РФ призывает не политизировать ситуацию вокруг самолета Ryanair. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг в ходе переговоров с белорусским коллегой Романом Головченко.

"Мы призываем не политизировать ситуацию с экстренной посадкой самолета в Минске", - сказал он и подчеркнул, что Россия "поддерживает позицию белорусских партнеров о необходимости и готовности провести транспарентное международное расследование по линии авиационных властей".

В свою очередь белорусский премьер заявил, что после санкций западных стран из-за посадки самолета Ryanair Минск рассчитывает на поддержку Москвы. По его словам, "события последних дней свидетельствуют о возросшем, абсолютно несправедливом давлении западных стран на Беларусь". "Европейский союз принял политическое решение о введении в отношении нашей страны секторальных экономических санкций для того, чтобы, видимо, обрушить экономику страны и создать условия для повторения попыток переворота", - рассказал Головченко.

В связи с этим белорусский премьер призвал Россию восстановить полноценное воздушное сообщение между странами и открыть для белорусского авиаперевозчика новые направления, "в частности, аэропорты Сочи и Краснодара".

"В такой ситуации мы, конечно, рассчитываем на поддержку нашего союзника в лице Российской Федерации", - сказал Головченко.

Мишустин пообещал, что Россия расширит транспортное сообщение с Беларусью при первой же возможности. Но подчеркнул, что это решение не является политическим и полностью зависит от ситуации с пандемией.

"Конечно же, расширим наши взаимные контакты при помощи любых видов транспорта при первой же возможности", - сказал российский премьер, добавив, что между странами постепенно открывается воздушное и другое сообщение, которое так необходимо нашим гражданам.