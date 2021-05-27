Музыкальные фестивали открывают летний сезон в России

Зрители соскучились по концертам на воздухе, а рокеры, джазмены и электронщики - по площадкам, где им подпевает многотысячная аудитория со всей России.

Организаторы open-air уже привыкли к необходимости соблюдать правила безопасности COVID-19. Но главная проблема возрождения масштабных open-air: за 2020 год их состоялось только два - Stereoleto и "Джазовые сезоны" Игоря Бутмана, остальные были отменены или перенесены... Их организаторы потеряли от 10 до 22 миллионов рублей. Часть менеджеров, техников, звукорежиссеров были уволены, другие переключились на более востребованные профессии. Поэтому вопрос "что дальше?" - тревожен и горек...

Как изменятся летние open-air в этом сезоне? Об этом обозреватель "РГ" расспросил Андрея Клюкина - генерального продюсера фестиваля "Дикая мята", который должен стартовать 18 июня в Тульской области, на поле деревни Бунырево.

Как прошел для вас год, когда фестиваля не было?

Андрей Клюкин: Этот год отбросил музыкальную индустрию года на три назад. Но я говорю не только о финансовых потерях. Мы на "Дикой мяте" начали делать программу Mint Music Home Live в интернете, представляющую новых артистов. И неожиданно стали в YouTube музыкальным каналом N 1. А еще создали свой рекорд-лейбл.

Что для вас сейчас важнее: договориться, чтобы приехали артисты, на которых год назад были куплены билеты, или убедить приехать зрителей - ведь многие по-прежнему опасаются коронавируса?

Андрей Клюкин: Ни то, ни другое. "Дикая мята" всегда была неким культурологическим событием, бизнес не главное. Самое важное для нас - миссионерство. Я это говорю своим сотрудникам: "Если у вас задача заработать, то ничего не получится. Важна идеология". Интересен тот, у кого есть идея! А у нас она такая: мы хотим поменять музыкальный процесс в стране, и поэтому на каждом фестивале у нас 70 процентов - новая музыка. Нам говорят: "Кого вы зовете? Мы их даже не знаем!" Но через два-три года артисты, которые выступили у нас, становятся популярными. Например, первые концерты групп "Мгзавреби", The Hatters, "Аффинаж" или "Моя Мишель" - это все "Дикая мята".

Это укор "Нашествию", где требуют петь хиты?

Андрей Клюкин: Это не укор, потому что у всех фестивалей - своя идеология. Нельзя же критиковать фестиваль "Легенды Ретро FM" за то, что там звучат только старые песни? Это его идея. "Нашествие" - продолжение интересов радиослушателей "Нашего радио", там выступают их любимые группы. И чем дольше они звучат в эфире, тем больше любят их слушать. А "Дикая мята" - независимый фестиваль, у нас нет своей радиостанции или телеканала, чьи интересы мы должны поддерживать. Мы просто фестиваль - про музыку. И у нас нет рычага влияния на музыкантов, нам и не хотелось бы его иметь.

В прошлом году вы потеряли 18 миллионов - нет соблазна вернуть эти деньги, пригласив теперь больше звезд? То есть, пусть на время, но изменить идею "Дикой мяты"?

Андрей Клюкин: Нет, мы ничего не изменим. Есть много артистов, которые хотят у нас спеть, но мы их не берем - не хочется изменять себе. Представьте: к вам ежегодно приезжают зрители, разделяющие ваши взгляды. И вот вы приглашаете группу, которую считаете недостойной, пусть она и успешна коммерчески, и заставляете людей, которые ценят вас за вкус, ее слушать! Это не лезет ни в какие ворота!

Как изменятся фестивали оpen аir-2021, все ли артисты вернутся на сцену и что будет сделано для комфорта зрителей?

Зато благодаря тому, что вы экспериментируете с составом участников, некоторые группы выступают у вас за приличные гонорары (в этом году заявлены Гарик Сукачев, "Кино", "АукцЫон", The Hatters, Манижа и англичанин Ren. - Прим. ред.), а новички - бесплатно?

Андрей Клюкин: Так и есть. Но люди привыкли верить, что у нас не будет плохой музыки. И поэтому, увидев в афише незнакомые имена, не отказываются покупать билеты. Знают, что для нас приоритет - музыка, а не соображения кассы. И треть билетов у нас продается еще до того, как мы объявим первого артиста.

И все же за счет чего вы выжили год карантина?

Андрей Клюкин: Некоторые артисты говорят: "Обычно мы выступаем за 500 тысяч рублей, но к вам приедем за 250"... Потому что понимают: в этом году мы должны друг друга поддерживать! Помогло и то, что в 2020-м многие зрители не стали сдавать билеты, зная, что они будут действительны и на эту "Дикую мяту". 6000 билетов было куплено, из них вернули только 300... И эти деньги тоже помогли нам организовать фестиваль 2021 года.