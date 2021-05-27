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27.05.2021 18:04
Рубрика: В мире

На Кипре к 10 июня полностью отменят комендантский час

Текст: Екатерина Забродина
На Кипре, где недавно открылся туристический сезон, власти продолжают ослаблять карантинные ограничения. Уже совсем скоро на средиземноморском острове перестанет действовать запрет на выход из дома в вечернее время.
Фото: Petros Karadjias/AP Фото: Petros Karadjias/AP
Фото: Petros Karadjias/AP

Как сообщает газета Kathimerini, уже на предстоящих выходных комендантский час сократится еще на два часа и будет действовать с часа ночи до пяти утра (сейчас он начинается в 11 вечера). Полностью его должны отменить 10 июня. А с 1 июня киприоты смогут встречаться в широком семейном и дружеском кругу в пределах 20 человек.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
На Кипре отменили карантин для привитых туристов

По состоянию на 26 мая в стране было выявлено лишь 69 новых случаев заболевания коронавирусом, так что эпидемия здесь идет на спад. К настоящему времени уже четверть жителей острова, допущенных к вакцинации, полностью привились.

Напомним, что ограничения на Кипре действовали самые строгие, включая выход из дома по смс. Сейчас популярный - особенно у английских, немецких и российских туристов - курорт уже начал принимать гостей. Тем, у кого нет прививки от COVID, приходится сдавать два ПЦР-теста - один перед вылетом, другой сразу после прилета в аэропорт Ларнаки или Пафоса.

В мире Европа Кипр Пандемия коронавируса COVID-19

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