Набиуллина оценила перспективы российской экономики

Российская экономика может вернуться к "допандемийному" уровню уже в середине 2021 года. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на совместном заседании трех комитетов Госдумы.

"Мы ожидаем, что уже во второй половине этого года, а может быть, к середине года российский ВВП вернется на уровни допандемические", - сообщила глава ЦБ.

Эта оценка примерно соответствует ранее ожидаемым Банком России темпам восстановления российского ВВП. Так, в апреле в Банке России прогнозировали, что российская экономика вернется к "допандемийному" уровню во II полугодии 2021 года.

На данный момент Банк России прогнозирует рост российской экономики в 2021 году на 3-4%. В 2022-2023 годах российский ВВП, по прогнозу ЦБ, вырастет на 2,5-3,5 и 2-3% соответственно.

По данным Росстата, в кризисном 2020 году российская экономика снизилась на 3,1% при изначальном прогнозе Минэкономразвития в 3,8%. Это было самое серьезное падение экономических показателей с 2009 года, когда ВВП просел из-за последствий мирового экономического кризиса на 7,8%.

Мировая экономика сократилась по итогам ковидного 2020 года на 4,3%. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что глобальный ВВП в 2021 году восстановится на 3,8%.