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27.05.2021 14:51
Рубрика: Экономика

Назван самый популярный день для звонков телефонных мошенников

Текст: Матвей Линник
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Телефонные мошенники чаще всего обзванивают своих жертв во вторник, сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование ВТБ.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Еще год назад пиковым днем была среда, а число звонков было меньше на 30%. Максимальное число обращений с января по апрель 2021 года поступало в период с 11.00 до 14.00 каждый вторник.

Аналитики отмечают, что по выходным злоумышленники значительно снижают свою активность, совершая в пять раз меньше звонков, чем в будние дни.

По словам старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, мошенники постоянно меняют свою тактику для "усыпления" внимания клиентов. Это касается как способов получения доступа к клиентской информации, так и времени информационных "атак". Распространено мнение, что они концентрируют свою активность до или после выходных - когда абоненты на связи, но при этом менее бдительны", - отметил он.

Экономика Финансы Компании Финансы ВТБ

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