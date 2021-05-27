Назван самый популярный день для звонков телефонных мошенников

Телефонные мошенники чаще всего обзванивают своих жертв во вторник, сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование ВТБ.

Еще год назад пиковым днем была среда, а число звонков было меньше на 30%. Максимальное число обращений с января по апрель 2021 года поступало в период с 11.00 до 14.00 каждый вторник.

Аналитики отмечают, что по выходным злоумышленники значительно снижают свою активность, совершая в пять раз меньше звонков, чем в будние дни.

По словам старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, мошенники постоянно меняют свою тактику для "усыпления" внимания клиентов. Это касается как способов получения доступа к клиентской информации, так и времени информационных "атак". Распространено мнение, что они концентрируют свою активность до или после выходных - когда абоненты на связи, но при этом менее бдительны", - отметил он.