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Рубрика: Общество

Названа опасность высокого уровня холестерина для мужчин

Текст: Евгения Думанская
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Ученые из США, Нидерландов и Великобритании выяснили, что высокий уровень холестерина в крови у мужчин связан с риском болезни Альцгеймера и других форм слабоумия.

Давно было известно, что пациенты с нейродегенеративными заболеваниями часто имеют высокий уровень холестерина, однако было не ясно, как это связано между собой - холестерин не может напрямую влиять на мозг из-за гематоэнцефалического барьера.

Ученые проанализировали данные двух крупных перспективных исследований, касающихся старения и деменции. Выяснилось, что нарушения преобразования холестерина в желчные кислоты играют важную роль в развитии слабоумия.

После было проведено исследование с участием 26 тысяч пациентов британских клиник, чтобы выяснить, связаны ли препараты, блокирующие всасывание желчных кислот в кровоток, с ранними симптомами деменции. Как оказалось, прием больших доз таких препаратов провоцирует повышение риска сосудистой деменции, но только у мужчин.

Фото: iStock
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Авторы опубликованной в "PLOS Medicine" статьи считают, что это связано с половыми спецификами сигнальных путей мозга. Свои выводы о склонности к увеличению желчных кислот в мозге ученые подтвердили с помощью полученных на вскрытиях образцах от 29 умерших.

Теперь специалисты хотят узнать, могут ли одобренные препараты, исправляющие нарушения передачи желчных кислот, использоваться для лечения болезни Альцгеймера.

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