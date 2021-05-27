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27.05.2021 15:54
Рубрика: Экономика

Названы победители юбилейной премии "Бизнес-Успех"

В Москве определили победителей Х ежегодной церемонии вручения Национальной премии "Бизнес-Успех". На финал премии и форум "Территория бизнеса - территория жизни" в столицу приехали более двух тысяч гостей из разных регионов России.

Малый и средний бизнес дает почти четверть налоговых поступлений в бюджет Москвы

Победителями стали:

- в номинации "Лучший молодежный проект. Номинация имени Сергея Выходцева": Игорь Сухов ("Гидро-Сервис", г. Иркутск).

- в номинации "Лучший производственный проект": Игорь Диденко ("Новосибирский Картонно-Бумажный Комбинат", г. Новосибирск).

- в номинации "Цифровая экономика": Кирилл Казаков (Виртуальные туры по Байкалу "VR Tour", г. Иркутск).

- в номинации "Лучший сельскохозяйственный проект": Константин Чикобава (г. Саратов).

- в номинации "Лучший интернет-проект": Оксана Храброва.

- в номинации "Лучший проект в сфере торговли и услуг": Сергей Рогачев (Немецкая пекарня "Булкихауз", г. Уфа).

- в номинации "Лучший женский проект": Наталия Шлемкевич ( "Спецавтоматика", г. Губкинский).

- в номинации "Лучший социальный проект": Наталия Токарева ("Рябина", г. Кисловодск).

- в номинации "Лучший созидательный проект": Ирина Смирнова (Лечебно-диагностический центр "Поколение", г. Рязань).

- в номинации "Народный предприниматель": Марина Суслова и Вахид Сафаров (Загородный дом для пожилых "Невская Дубровка", пос. Дубровка Всеволожский р-н Ленинградской области).

Спецприз от оргкомитета премии "Бизнес-Успех" получили: Сергей Тарасов ("Криотехника", г. Ижевск), Юлия Бобылева (г. Благовещенск) и Александр Никулов ("Ростов-Лобстер", г. Ростов-на-Дону).

Кроме того, в номинации "Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата" победил Пронский район Рязанской области.

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Победители получили специальные призы от организаторов, партнеров и спонсоров премии.

"Мы понимаем, насколько важен для страны малый и средний бизнес, какую ценность он создает для общества. Предпринимательство - это не только про извлечение прибыли, но и про решение социальных задач... Заниматься собственным бизнесом - это, по сути, крупное дело, поступок. Надо иметь отвагу, чтобы реализовать свою инициативу, создать работающее производство товаров или услуг. Не ждать помощи от государства, а самому зарабатывать и создавать рабочие места", - заявил председатель Попечительского совета Национальной премии "Бизнес-Успех", председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

"Малый и средний бизнес - это важная экономическая и социальная часть общества. Каждый из предпринимателей важен и за цифрами, статистикой малого и среднего бизнеса стоят конкретные люди, предприниматели, которые когда-то начали свое дело, которые сейчас, несмотря ни на что, верят в успех, дают работу, платят налоги и развивают экономику", - отметила руководитель оргкомитета премии "Бизнес-Успех", член правления "Опоры России" Дарья Сунцова.

Экономика Бизнес

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