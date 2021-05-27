Названы самые дешевые туры на море в середине июня

Дешевле всего российским туристам в середине июня обойдутся пакетные туры в Крым, Сочи и Анапу. Об этом говорится в отчете АТОР, основанном на данных сети турагентств "1001 тур".

Так, минимальная стоимость тура в Крым на двоих с вылетом 10-16 июня на 10 ночей с включенным авиаперелетом составила 26 тысяч рублей. Аналогичный по параметрам отпуск в Сочи или Анапе обойдется не более чем в 31,9 тысячи рублей.

"Сезонное повышение очевидно: для туров с вылетом на эти курорты в конце мая он был 22,9 - 28,4 тысячи рублей", - отмечают аналитики.

Абхазия в связи с возросшим спросом выглядит дороже российских курортов - 33,9 тысячи рублей на двоих.

В связи с отсутствием пакетных предложений по Турции на середину июня, самым дешевым зарубежным направлением для пляжного отдыха стали ОАЭ. Минимальная стоимость тура на двоих с перелетом и завтраками в двухзвездочном отеле в Эмиратах составила 82,4 тысячи рублей.