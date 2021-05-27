Названы вакансии, на которых можно заработать до 200 тысяч рублей в месяц

Больше всего работников, готовых трудится вахтовым методом, ждут работодатели Подмосковья, Иркутской области. Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и Красноярского края, сообщили исследователи сервиса "VK Работа". Специально для "РГ" они провели анализ доступных вакансий и выяснили, что самая востребованная специальность при этом типе занятости - строитель. Наиболее щедрые предложения для них есть в ЯНАО. Работникам этой группы профессий там в среднем готовы платить по 64,4 тысячи рублей в месяц.

За год заметно выросли зарплаты, которые предлагают разнорабочим, - на 26% до 66,7 тысячи рублей в месяц. У грузчиков ежемесячный доход за год вырос в среднем на 22% до 71 тысячи рублей. Неплохо платят и комплектовщикам-фасовщикам - в среднем почти 82 тысячи рублей в месяц. Потребность в них особенно велика в Подмосковье и Хакасии.

Повышенный спрос на охранников отмечен в Ленинградской области, средняя зарплата, указанная в объявлениях о вакансиях по этой должности, чуть выше 48 тысячи рублей в месяц. В Омской области нужны инженеры (66 тысяч рублей в месяц), в Бурятии - повара (53,2 тысячи рублей в месяц).

Среди всех предложений о работе есть и особенно привлекательные. Сварщику готовы платить 135 тысяч рублей в месяц под Владимиром, механику на Сахалине - 150 тысяч рублей, а комплектовщику-фасовщику в Поморье - 190 тысяч рублей.

Молодые люди от 18 до 24 лет предпочитают работать грузчиками, дорожными рабочими, кассирами и комплектовщиками-фасовщиками. Люди среднего возраста - от 35 до 44 лет чаще всего претендуют на вакансии строителей, водителей, машинистов, грузчиков и тех же комплектовщиков-фасовщиков. Более возрастные соискатели старше 45 лет охотнее откликаются на вакансии бетонщиков, каменщиков, маляров, охранников и уборщиков.