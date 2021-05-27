Названы вакансии, на которых можно заработать до 200 тысяч рублей в месяц

Новости

Метеорологи ООН спрогнозировали рекордно теплый год 03:27
Жительница Огайо выиграла 1 млн долларов в лотерею для привитых от COVID-19 03:20
Вильфанд предупредил о резком похолодании в ряде регионов России 03:11
Тунис отменит карантин для привитых и переболевших COVID-19 туристов 02:56
В июне Twitter представит Роскомнадзору данные по удалению контента 02:53
Вещи британского физика Стивена Хокинга представят широкой публике 02:19
Пресс-секретарь Пентагона отказался называть Россию врагом 02:15
В Роскомнадзоре оценили необходимость замедления трафика Google 01:52
Спецборт с покинувшими сектор Газа россиянами вылетел из Каира в Москву 01:44
Байден призвал к оружейным ограничениям после стрельбы в Калифорнии 01:11
Джабаров назвал большим ударом для Польши достройку "Северного потока-2" 00:44
Полиция установила личность стрелка, убившего восемь человек в США 00:14
Список видов контроля с обязательным досудебным обжалованием расширят 00:01
Посольство проверяет данные о задержании во Франции выходцев из РФ 26.05.2021
На Украине насчитали почти 1,5 тыс неблагоприятных последствий вакцинации 26.05.2021
В Instagram теперь можно скрывать лайки 26.05.2021
Веснина рискует опоздать на "Ролан Гаррос" из-за отмены рейса Air France 26.05.2021
В Москве вручили медали сербским географам 26.05.2021
Air France перенесла рейс в Москву из-за ограничений полетов над Беларусью 26.05.2021
Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики возглавил Игорь Носов 26.05.2021
Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon 26.05.2021
В парке "Царицыно" стартовал новый сезон экспозиции "Сад лекарственных растений" 26.05.2021
Суд арестовал двух высокопоставленных сотрудников ГУВО Росгвардии 26.05.2021
Путин: Гособоронзаказ в 2020 году был выполнен на 99,8%, несмотря на пандемию 26.05.2021
Валерий Фальков: Все вузы России готовы к приемной кампании 26.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
27.05.2021 02:00
Рубрика: Экономика

Названы вакансии, на которых можно заработать до 200 тысяч рублей в месяц

Текст: Алексей Дуэль
Больше всего работников, готовых трудится вахтовым методом, ждут работодатели Подмосковья, Иркутской области. Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и Красноярского края, сообщили исследователи сервиса "VK Работа". Специально для "РГ" они провели анализ доступных вакансий и выяснили, что самая востребованная специальность при этом типе занятости - строитель. Наиболее щедрые предложения для них есть в ЯНАО. Работникам этой группы профессий там в среднем готовы платить по 64,4 тысячи рублей в месяц.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

За год заметно выросли зарплаты, которые предлагают разнорабочим, - на 26% до 66,7 тысячи рублей в месяц. У грузчиков ежемесячный доход за год вырос в среднем на 22% до 71 тысячи рублей. Неплохо платят и комплектовщикам-фасовщикам - в среднем почти 82 тысячи рублей в месяц. Потребность в них особенно велика в Подмосковье и Хакасии.

Фото: iStock
Названы самые необычные вакансии для подростков

Повышенный спрос на охранников отмечен в Ленинградской области, средняя зарплата, указанная в объявлениях о вакансиях по этой должности, чуть выше 48 тысячи рублей в месяц. В Омской области нужны инженеры (66 тысяч рублей в месяц), в Бурятии - повара (53,2 тысячи рублей в месяц).

Среди всех предложений о работе есть и особенно привлекательные. Сварщику готовы платить 135 тысяч рублей в месяц под Владимиром, механику на Сахалине - 150 тысяч рублей, а комплектовщику-фасовщику в Поморье - 190 тысяч рублей.

Молодые люди от 18 до 24 лет предпочитают работать грузчиками, дорожными рабочими, кассирами и комплектовщиками-фасовщиками. Люди среднего возраста - от 35 до 44 лет чаще всего претендуют на вакансии строителей, водителей, машинистов, грузчиков и тех же комплектовщиков-фасовщиков. Более возрастные соискатели старше 45 лет охотнее откликаются на вакансии бетонщиков, каменщиков, маляров, охранников и уборщиков.

Экономика Работа Занятость Рынок труда

Главное сегодня

Пресс-секретарь Пентагона отказался называть Россию врагом
Путин объяснил нецелесообразность обязательной вакцинации
Сборная России обыграла Данию на ЧМ по хоккею
Путин подписал закон о новых мерах поддержки беременных и семей с детьми
Военнослужащим с 1 октября повысят оклады
Как улучшить свою кредитную историю и не стать жертвой мошенников
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов