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27.05.2021 17:17
Рубрика: Культура

Во Франции раскопали неизвестный город, простоявший 5000 лет

Текст: Денис Передельский
Фото: Loic Gaetan, Inrap Фото: Loic Gaetan, Inrap
Фото: Loic Gaetan, Inrap

Во Франции специалисты Национального института превентивных археологических исследований (Inrap) при проведении раскопок на берегу реки Ду в коммуне Драк Бургонь-Франш-Конте обнаружили поселение, возникшее в эпоху неолита и простоявшее вплоть до галло-римской эпохи.

Фото: Perston et al., doi: 10.1371/journal.pone.0251138
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Краткий отчет о проведенной работе опубликован на официальном сайте Inrap. Масштабные раскопки были проведены по предписанию государства в карьере Пьер-де-Бресс. Они стартовали осенью 2020 года. Исследование охватило обширную площадь в 10 га.

В результате археологи обнаружили ранее неизвестное поселение, причем найденные артефакты и захоронения свидетельствуют о том, что люди постоянно проживали здесь на протяжении более чем пяти тысячелетий.

Самые древние находки относятся к эпохам раннего и среднего неолита (период с 5200 по 3500 годы до нашей эры). В частности, были раскопаны захоронения того периода времени. Умерших помещали в могилы по двое, укладывая их на бок в согнутом положении. Изучение обнаруженных останков показало, что тела умерших специально готовили к погребению. В частности, их во что-то заворачивали, чтобы придать им нужную позу эмбриона.

В ходе раскопок была обнаружена единственная гробница бронзового века (период с 2200 по 1450 годы до нашей эры). Находившийся в ней скелет также лежал на боку в согнутом положении. Кроме того, был раскопан погребальный комплекс железного века (период с 600 до 450 годы до нашей эры). Он представляет собой два монументальных сооружения, окруженных рвами. В центре находилось кремационное захоронение. По мнению экспертов, этот комплекс был предназначен для элиты, в частности для выдающихся воинов.

Фото: Archaeological and Anthropological Sciences (2021). DOI: 10.1007/s12520-021-01328-x
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Были найдены и более поздние захоронения, которые позволили археологам проследить эволюцию поселения и установить, что люди жили здесь непрерывно, хотя было отмечено и несколько периодов, когда численность населения сокращалась до минимума. Основная же фаза заселения пришлась на период с 1500 по 1000 годы до нашей эры.

Также в ходе раскопок были обнаружены остатки различных сооружений, в том числе искусственно созданных водоемов и колодцев, фрагменты глинобитных построек, многочисленные черепки керамики, детали деревянных изделий, в том числе лестниц, и семян, что свидетельствует о ведении сельского хозяйства.

Вероятно, этот город был важным поселением во времена римлян. Он явно развивался, на что указывают следы масштабного строительства. К примеру, искусственные водоемы были вырыты здесь в третьем веке нашей эры, а в первом веке начали возводиться большие дома и общественные здания. Археологи нашли большое количество инструментов и монет того периода времени. Заброшен город был, видимо, в IV веке нашей эры.

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