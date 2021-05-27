Немецкие ученые установили связь вакцины AstraZeneca с тромбозами

Ученые из университета Гете во Франкфурте установили причину случаев образования тромбов у некоторых пациентов, которым сделали прививку вакциной компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson.

По словам профессора Рольфа Маршалека, которого цитирует Financial Times, тромбоз связан с аденовирусными векторами - их для доставки спайкового белка вируса Sars-Cov-2 в человеческий организм используют обе вакцины. По версии ученого, этот белок может направляться не в цитозольную жидкость здоровой клетки, где коронавирус обычно производит свои белки, а прямо в ядро. Расщепляясь, части этого спайкового белка создают мутации, которые в свою очередь не могут связаться с мембраной клетки и вызвать иммунизацию. В результате мутантные версии белка становятся причиной тромбоза у одного из 100 тысяч человек, заключил профессор.