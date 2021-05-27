Нетронутая гробница времен Пунических войн найдена на Мальте

На юге Мальты недалеко от города Зейтун строители при проведении гидротехнических работ случайно обнаружили нетронутую гробницу, возраст которой превышает 2000 лет.

О находке сообщило издание Malta Independent. Гробница была полностью раскопана археологами, которым незамедлительно сообщили о находке рабочих. Она была запечатанной и нетронутой. Никто не входил внутрь на протяжении более чем двух тысячелетий.

Внутри археологи обнаружили целую коллекцию погребальных урн, в некоторых из них находились кремированные человеческие останки. Предварительно установлено, что в двух урнах были погребены взрослый человек и маленький ребенок.

Также в гробнице были найдены амфора, две пустых урны, масляная лампа, стеклянный флакон для духов и другие керамические сосуды, характерные для так называемого пунического периода.

Ученые считают, что захоронение было сделано во время Пунических войн - так историки называют три войны между Древним Римом и Карфагеном, которые с перерывами велись с 264 по 146 годы до нашей эры. В этих войнах победил Рим, уничтоживший могущественный Карфаген и окончательно укрепивший свое положение в Средиземноморье.

По характерным элементам гробницы археологи определили, что обряд погребения был проведен в пунические (пунами называли финикийцев) и римские времена. Возможно, погребенные обладали высоким статусом. Считается, что на Мальте умерших кремировали только в особых случаях, так как для кремации требовалось множество ресурсов, в том числе дрова.

Кроме того, обряд кремации занимал несколько часов, на протяжении которых присутствие людей было обязательно, поэтому для простого человека такой обряд вряд ли стали бы проводить. Добавим, что археологи уже извлекли артефакты и останки из захоронения и направили их в лабораторию для изучения.