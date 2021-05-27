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27 мая 2021 г.

Указ губернатора Нижегородской области от 26 мая 2021 года № 73 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

Дата подписания 26 мая 2021 г.
Опубликован 27 мая 2021 г.
Вступает в силу 26 мая 2021 г.

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 3.1:

а) подпункт "а" дополнить абзацем следующего содержания:

"не допускается продажа билетов на мероприятие (анонсирование проведения мероприятия) сверх установленной настоящим Указом нормы заполняемости, до принятия соответствующего решения Координационного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Нижегородской области;";

б) в подпункте "в" слова "до 50 человек" заменить словами "до 150 человек".

1.2. В подпункте "в" пункта 3.6 слова "15 человек" заменить словами "30 человек", слова "25 человек" заменить словами "50 человек".

1.3. Абзац первый подпункта "в" пункта 4.1 изложить в следующей редакции:

"в) иностранным гражданам и лицам без гражданства. Граждане государств - членов Евразийского экономического союза, которые въезжают в Российскую Федерацию из Республики Армения, Республики Белоруссия и Киргизской Республики через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, определенные Правительством Российской Федерации, подтверждают наличие отрицательного результата исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19":".

1.4. Во втором абзаце пункта 4.2 слова "31 мая" заменить словами "30 июня".

1.5. В пункте 5.11:

а) в подпункте "а" слова "на 10 кв. м" заменить словами "на 5 кв. м";

б) в подпункте "б" слова "5 человек" заменить словами "15 человек", слова "(до перехода на 3 этап снятия ограничений)" исключить;

в) подпункт "д" исключить.

1.6. Подпункт "г" пункта 5.17 изложить в следующей редакции:

"г) количество участников не превышает 100 человек до перехода на 3 этап снятия ограничений и 200 человек на 3 этапе снятия ограничений с учетом максимальной заполняемости помещения проведения мероприятия из расчета 1 человек на 4 кв.м площади;".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин



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