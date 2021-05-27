Нотариусы начали в удаленном режиме заверять переводы

В Федеральной нотариальной палате сообщили о том, что еще два нотариальных действия начали совершаться в удаленном режиме. Теперь в режиме онлайн можно получить свидетельство верности перевода, а также внести деньги на депозит нотариуса для расчета по сделкам.

Как подчеркивают в палате, тарифы на совершение таких нотариальных действий такие же, как и при личном обращении в нотариальную контору. "Достоинства удаленного обращения за нотариальным действием очевидны - это экономия времени на личный визит в нотариальную контору, удобство обращения к нотариусу, "не вставая с дивана", - рассказывают в ФНП. - При этом соблюден главный принцип нотариальной деятельности - полная гарантия защиты прав и заявителей, и третьих лиц. Удаленно можно совершать только те действия, для которых не требуется проверка реальной воли заявителя, потому что при совершении такого нотариального действия не может быть причинен ущерб ему или другим лицам".

Для того, чтобы воспользоваться услугой, надо открыть личный кабинет на сайте ФНП. "Нотариусы, которые готовы в настоящий момент принимать онлайн-заявления, формируют виртуальную очередь, в которой ожидают поступления заявок, - пояснили в палате. - Отправленное заявление поступает первому из них. Ожидается, что благодаря большой разнице в часовых поясах нашей страны почти в любое время суток можно будет рассчитывать на быстрый прием заявления в работу".

Иными словами, человек сможет получить нотариальный документ даже ночью, ведь где-то на другом конце будет уже день. А для информационных систем расстояния не проблема.

"В результате заявитель получит электронный документ, удостоверенный усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, - добавили в палате. - При необходимости по запросу можно также получить документ в традиционном бумажном формате. Также можно обратиться в любую нотариальную контору и попросить перевести документ в бумажную форму с сохранением его юридической силы".

Как отметил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик, "в ближайшее время ожидается запуск в работу еще двух удаленных нотариальных действий: принятие на хранение электронных документов и конвертация электронного документа из одного формата в другой с сохранением его юридической силы. Потенциальная востребованность этих двух нотариальных действий ожидается очень высокой и будет расти с проникновением процессов цифровизации в гражданский оборот. Особое значение удаленный формат обращения к нотариусу имеет для жителей труднодоступных и малонаселенных районов РФ".