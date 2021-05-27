Обязанность ставить счетчики воды предложено передать водоканалам

Эксперты оценили возможность передачи обязанности по установке счетчиков воды от жителей к водоканалам. Изменить порядок установки счетчиков предлагается в законопроекте, внесенном в Госдуму депутатами "Справедливой России", в числе которых председатель Комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

В достоверности и точности данных о потребленных коммунальных ресурсах, прежде всего, заинтересована ресурсоснабжающая организация, особенно в тех регионах, где установлены заниженные нормативы их потребления, отмечают авторы законопроекта. С июля 2020 года ответственность за установку, обслуживание и ремонт счетчиков электроэнергии закреплена за поставщиками ресурсов. Такой же подход следует применять и в водоснабжении, отмечается в пояснительной записке к документу. В связи с необходимостью корректировки производственных программ водоснабжающих организаций предлагается отложенный срок вступления закона в силу - с июля 2022 года.

Эксперты отрасли между тем отмечают, что это предложение требует тщательной проработки. "Идея передать приборы учета воды на баланс водоканалов давно витала в воздухе и является рабочей", - говорит эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. Такой подход позволит повысить достоверность учета и сократить потери из-за неправомерных скруток показаний, отмечает он. Однако прежде чем принимать такое решение, необходимо определить его цену, источники средств, сроки реализации, экономические эффекты в части повышения достоверности учета и собираемости платежей потребителей. Нужно будет решить, что делать с существующими счетчиками, как представителям водоснабжающих организаций попадать в квартиры для их установки, договариваться с застройщиками об их установке в новостройках. "Вопросов пока больше, чем ответов. Рассмотрение законопроекта должно проходить с участием отраслевого и экспертного сообщества и, вероятно, уже в следующем созыве парламента, чтобы избежать политических спекуляций перед выборами", - считает Склянчук.

Законопроектом предполагается, что и общедомовые приборы учета, и индивидуальные в квартирах ресурсоснабжающие организации будут устанавливать за свой счет, это не учитывается при установлении тарифов, то есть оснащать ими квартиры организации будут за счет прибыли, отмечают в компании "Российские коммунальные системы". Но прибыли у большинства водоканалов нет, отрасль убыточна. "В условиях жесткого ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги возложение таких обязанностей на ресурсоснабжающие организации может привести к снижению качества коммунальных услуг и дальнейшему снижению инвестиционной привлекательности отрасли", - подчеркивают в компании.

Ситуация в сферах электроэнергетики и водоснабжения отличаются, отмечают в Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения. В тарифном регулировании водоснабжения и водоотведения отсутствует сбытовая надбавка, играющая ключевую роль в расходах на сбыт в сфере электроэнергетики. В отличие от электросчетчиков, которые обычно расположены в подъездах, для установки счетчиков воды нужно попасть в квартиру, а для этого у водоканалов сейчас нет правовых оснований. Кроме того, в случае принятия законопроекта участятся случаи порчи приборов учета, контрольных пломб и несанкционированного вмешательства в работу счетчиков, считают в РАВВ, поскольку потребители не должны будут тратиться на установку и ремонт счетчиков, а ответственность за вмешательство в работу приборов законодательством не установлена.