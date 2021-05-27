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27.05.2021,  
08:21
Текст:  Алексей Иванов

Огонь по танкам: испытания обновленных ракет "Вихрь" показали на видео

Группа компаний "Калашников" опубликовала кадры летных испытаний управляемых ракет "Вихрь". На полигоне Минобороны России состоялось 22 пуска с вертолета Ка-52 "Аллигатор".

Фото: youtube.com
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В минутном ролике показано, как винтокрылая машина с двумя пусковыми установками по шесть ракет в каждой ведет огонь по танкам-мишеням. Помимо этого стрельба, как уже писала "РГ", велась по бетонной стене толщиной около 50-70 сантиметров. Испытания прошли в марте текущего года.

Ракеты "Вихрь" были приняты на вооружение в конце 1980-х годов, и сейчас их активно совершенствуют. В частности, благодаря проведенным доработкам повысилась вероятность поражения цели при пусках на малую дальность, увеличена стабильность в полете. Скорость ракеты составляет 610 метров в секунду, она способна уничтожать цели на расстоянии от 800 до 10 тысяч метров и пробивать броню толщиной 75 сантиметров.

В апреле ГК "Калашников" досрочно передала Минобороны РФ управляемые ракеты "Вихрь-1" в рамках госконтракта.

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Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
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