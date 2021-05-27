Они родились в роковой год, чтобы жить за не вернувшихся с войны

Олялин Николай Владимирович
Дата рождения: 22 мая.
Профессия: актер кино.
Карьера: роль капитана Цветаева в киноэпопее "Освобождение" вошла в золотой фонд советского кинематографа.
Бессмертнова Наталия Игоревна
Дата рождения: 19 июля.
Профессия: балерина.
Карьера: народная артистка СССР, звезда мирового балета, прима-балерина Большого театра. Выступала в самых известных театрах мира.
Виролайнен Любовь Ивановна
Дата рождения: 14 января.
Отец был убит в первые дни войны, мать попала в конц-лагерь, маленькая Люба несколько лет жила в землянке вместе с сестрой и братом.
Профессия: актриса театра и кино.
Карьера: сыграла более 50 ролей в популярнейших кинофильмах.
Даль Олег Иванович
Дата рождения: 25 мая.
Профессия: актер театра и кино.
Карьера: любимый народом артист, сыгравший во множестве фильмов и театральных постановок.
Довлатов Сергей Донатович
Дата рождения: 3 сентября.
Профессия: писатель, журналист.
Карьера: автор десятков популярнейших повестей и рассказов.
Журавлёв Юрий Михайлович
Дата рождения: 2 июля.
Профессия: военный инженер.
Карьера: генерал-лейтенант, доктор технических наук. С 1988 по 1999 год - начальник штаба, а затем начальник полигона-космодрома Плесецк.
Игнатенко Виталий Никитич
Дата рождения: 19 апреля.
Профессия: журналист.
Карьера: более 20 лет руководил ИТАР-ТАСС (1991-2012), в настоящее время - президент Всемирной ассоциации русской прессы.
Масляков Александр Васильевич
Дата рождения: 24 ноября.
Профессия: тележурналист.
Карьера: руководитель и бессменный ведущий (с 1964 года) "Клуба веселых и находчивых", самой "долгоиграющей" передачи отечественного телеэкрана.
Миронов Андрей Александрович
Дата рождения: 7 марта.
Профессия: актер театра и кино.
Карьера: любимый народом артист, сыгравший во множестве фильмов и театральных постановок.
Мишин Алексей Николаевич
Дата рождения: 8 марта.
Профессия: тренер по фигурном катанию.
Карьера: воспитал целую плеяду олимпийских чемпионов и чемпионов мира.
Мулявин Владимир Георгиевич
Дата рождения: 12 января.
Профессия: музыкант.
Карьера: основатель и руководитель знаменитого белорусского вокально-инструментального ансамбля "Песняры".
Норштейн Юрий Борисович
Дата рождения: 15 сентября.
Профессия: художник, режиссер-мультипликатор.
Карьера: народный артист России, создавший более 50 замечательных и известных во всем мире мультипликационных фильмов.
Фирсов Анатолий Васильевич
Дата рождения: 1 февраля.
Профессия: хоккеист.
Карьера: 3-кратный олимпийский чемпион, 8-кратный чемпион мира и Европы, 9-кратный чемпион СССР в составе ЦСКА.