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1 июня 2021 г. 17:00
Общество
Родина - № 6(621)

Дети сорок первого

Они родились в роковой год, чтобы жить за не вернувшихся с войны
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Олялин Николай Владимирович

Дата рождения: 22 мая.

Профессия: актер кино.

Карьера: роль капитана Цветаева в киноэпопее "Освобождение" вошла в золотой фонд советского кинематографа.

Фото: РИА Новости

Бессмертнова Наталия Игоревна

Дата рождения: 19 июля.

Профессия: балерина.

Карьера: народная артистка СССР, звезда мирового балета, прима-балерина Большого театра. Выступала в самых известных театрах мира.

Виролайнен Любовь Ивановна

Дата рождения: 14 января.

Отец был убит в первые дни войны, мать попала в конц-лагерь, маленькая Люба несколько лет жила в землянке вместе с сестрой и братом.

Профессия: актриса театра и кино.

Карьера: сыграла более 50 ролей в популярнейших кинофильмах.

Фото: РИА Новости

Даль Олег Иванович

Дата рождения: 25 мая.

Профессия: актер театра и кино.

Карьера: любимый народом артист, сыгравший во множестве фильмов и театральных постановок.

Довлатов Сергей Донатович

Дата рождения: 3 сентября.

Профессия: писатель, журналист.

Карьера: автор десятков популярнейших повестей и рассказов.

Журавлёв Юрий Михайлович

Дата рождения: 2 июля.

Профессия: военный инженер.

Карьера: генерал-лейтенант, доктор технических наук. С 1988 по 1999 год - начальник штаба, а затем начальник полигона-космодрома Плесецк.

Фото: РИА Новости

Игнатенко Виталий Никитич

Дата рождения: 19 апреля.

Профессия: журналист.

Карьера: более 20 лет руководил ИТАР-ТАСС (1991-2012), в настоящее время - президент Всемирной ассоциации русской прессы.

Фото: РИА Новости

Масляков Александр Васильевич

Дата рождения: 24 ноября.

Профессия: тележурналист.

Карьера: руководитель и бессменный ведущий (с 1964 года) "Клуба веселых и находчивых", самой "долгоиграющей" передачи отечественного телеэкрана.

Фото: РИА Новости

Миронов Андрей Александрович

Дата рождения: 7 марта.

Профессия: актер театра и кино.

Карьера: любимый народом артист, сыгравший во множестве фильмов и театральных постановок.

Фото: РИА Новости

Мишин Алексей Николаевич

Дата рождения: 8 марта.

Профессия: тренер по фигурном катанию.

Карьера: воспитал целую плеяду олимпийских чемпионов и чемпионов мира.

Фото: РИА Новости

Мулявин Владимир Георгиевич

Дата рождения: 12 января.

Профессия: музыкант.

Карьера: основатель и руководитель знаменитого белорусского вокально-инструментального ансамбля "Песняры".

Фото: РИА Новости

Норштейн Юрий Борисович

Дата рождения: 15 сентября.

Профессия: художник, режиссер-мультипликатор.

Карьера: народный артист России, создавший более 50 замечательных и известных во всем мире мультипликационных фильмов.

Фото: РИА Новости

Фирсов Анатолий Васильевич

Дата рождения: 1 февраля.

Профессия: хоккеист.

Карьера: 3-кратный олимпийский чемпион, 8-кратный чемпион мира и Европы, 9-кратный чемпион СССР в составе ЦСКА.

Темы дня:
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