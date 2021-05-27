Онколог назвал еду, которая выводит канцерогены из организма

Онкологи уверяют, что здоровое питание - наиболее эффективная профилактика рака. "Опытным путем выделены некоторые продукты, регулярное употребление которых помогает снизить опасность возникновения онкологических заболеваний", отметил врач-онколог и хирург Иван Карасев.

Специалист выделяет больше десятка продуктов, которые следует включить в рацион, если нет противопоказаний. Среди них - чеснок. Присутствующие в нем соединения предохраняют от онкологии, особенно от рака кожи, толстой кишки и легких.

Сильные антиоксиданты, которые могут снизить риск возникновения опухоли груди и других видов рака, содержит брокколи. Противораковые соединения, в том числе антиоксиданты, волокна и фитоэстрогены, присутствуют в цельных зернах (злаках).

Особый разговор - цитрусовые. Грейпфруты содержат монотерпены, которые помогают снизить риск развития рака всех видов, выводя канцерогенные вещества из организма. Апельсины и лимоны содержат лимонен, стимулирующий работу иммунных клеток (например лимфоцитов), которые уничтожают раковые клетки.

Кроме того, врач включил в список грибы, льняное семя, морские водоросли, чернику, томаты, зеленый чай, виноград и способствующую выведению из организма опасных радикалов, провоцирующих возникновение рака, зелень с темными листьями.