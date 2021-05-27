Онколог назвал еду, которая выводит канцерогены из организма

Новости

Названы потери российского бюджета из-за нелегального алкоголя 09:40
Уралец осужден на 3,5 года за контрабанду военного оборудования 09:34
К мэру Оренбурга пришли с обыском 09:29
Эпидемиолог рассказал о выявлении в России новых версий COVID-19 09:25
В Химках грабители взломали аптечный терминал 09:15
Организаторы "Евровидения" заявили о продолжении конкурса онлайн 09:03
В России предложили запретить открытую продажу самогонных аппаратов 09:02
В четверг в Москве +24 градуса и гроза 08:57
Россияне назвали зарплату, ради которой готовы отказаться от отпуска 08:39
Немецкие ученые установили связь вакцины AstraZeneca с тромбозами 08:37
"Тампа-Бэй" выиграла серию у "Флориды" 08:25
Жертвами циклона "Яас" в Индии стали пять человек 08:24
Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о четырехдневке 08:16
"Питтсбург" Малкина в третий раз подряд вылетел в первом раунде плей-офф 07:53
В Роспотребнадзоре сообщили, что вакцинация от COVID-19 может стать сезонной 07:47
Госдеп США призвал американцев не поcещать Японию из-за COVID-19 07:30
В Японии 28 мая выйдет в прокат фильм "Пальма" 07:12
Глава Погранслужбы ФСБ рассказал о выдворении корабля ВМС Британии 06:36
Представители Китая и США обсудили двустороннюю торговлю 06:30
Генконсул: Япония не задерживала капитана российского судна "Амур" 05:51
Шесть горняков оказались под завалом в результате обрушения шахты в Китае 05:47
Во Флориде до четырех увеличилось число жертв крушения пожарного вертолета 05:46
В Гидрометцентре назвали курорты с самым теплым морем 05:40
Пушков оценил стратегию Байдена в преддверии саммита России и США 05:14
Половину взрослого населения США полностью привили от COVID-19 05:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
27.05.2021 08:37
Рубрика: Общество

Онколог назвал еду, которая выводит канцерогены из организма

Текст: Оксана Грибанова

Онкологи уверяют, что здоровое питание - наиболее эффективная профилактика рака. "Опытным путем выделены некоторые продукты, регулярное употребление которых помогает снизить опасность возникновения онкологических заболеваний", отметил врач-онколог и хирург Иван Карасев.

Фото: iStock
Врач рассказала о любимом занятии многих заболевших раком

Специалист выделяет больше десятка продуктов, которые следует включить в рацион, если нет противопоказаний. Среди них - чеснок. Присутствующие в нем соединения предохраняют от онкологии, особенно от рака кожи, толстой кишки и легких.

Сильные антиоксиданты, которые могут снизить риск возникновения опухоли груди и других видов рака, содержит брокколи. Противораковые соединения, в том числе антиоксиданты, волокна и фитоэстрогены, присутствуют в цельных зернах (злаках).

Особый разговор - цитрусовые. Грейпфруты содержат монотерпены, которые помогают снизить риск развития рака всех видов, выводя канцерогенные вещества из организма. Апельсины и лимоны содержат лимонен, стимулирующий работу иммунных клеток (например лимфоцитов), которые уничтожают раковые клетки.

Кроме того, врач включил в список грибы, льняное семя, морские водоросли, чернику, томаты, зеленый чай, виноград и способствующую выведению из организма опасных радикалов, провоцирующих возникновение рака, зелень с темными листьями.

Наука Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Путин объяснил нецелесообразность обязательной вакцинации
Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о четырехдневке
Пушков оценил стратегию Байдена в преддверии саммита России и США
Пресс-секретарь Пентагона отказался называть Россию врагом
В Роскомнадзоре оценили необходимость замедления трафика Google
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня