Осужденные в исправцентрах могут получать более 100 тысяч рублей

Тюремное ведомство назвало средние зарплаты осужденных, отбывающих наказание в виде принудительных работ. В некоторых случаях люди могут получать более 100 тысяч рублей, но в целом у осужденных средние зарплаты по региону.

Людей, направленных на принудительные работы, нельзя назвать заключенными. Это альтернативное наказание, чем-то напоминающее советскую "химию". Осужденный живет в исправительном центре, но для предприятия, где ему придется работать, он такой же работник, как и все. Вся разница лишь в том, что он находится под надзором.

"Средняя заработная плата осужденных к принудительным работам, отбывающих наказание на объектах организаций, превышает аналогичный показатель заработной платы осужденных к лишению свободы, - рассказали в Федеральной службе исполнения наказаний. - Например, в Новгородской области средняя заработная плата таких осужденных составляет 24 тысячи рублей, в Приморском крае - 20 тысяч рублей. В ряде случаев заработная плата осужденных превышает и среднюю заработную плату по региону.

Так, имеются примеры получения осужденными заработной платы в размере 102 тысяч рублей (Новгородская область), 94 тысяч рублей (Приморский край), 80 тысяч рублей (Волгоградская область)". Один из осужденных трудится на предприятии в Белгородской области и его средняя зарплата составляет 140 тысяч рублей.

Однажды в качестве премии ему было начислено 224 тысячи рублей за ранее отработанные дни и сверхурочную работу, но это единичный случай.