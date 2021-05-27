Партия Роста объявила об участии в выборах в Госдуму

Партия Роста выдвинет около тысячи кандидатов на выборах всех уровней в сентябре, включая думские. Об этом сообщила пресс-служба партии по итогам расширенного заседания Федерального политического совета.

"После длительных обсуждений и политических, и выборных, и финансовых вопросов, мы решили участвовать в выборной компании 2021 года", - заявил лидер партии Борис Титов, которого цитирует пресс-служба.

Своих кандидатов партия намерена выдвинуть на всех уровнях. В частности, планирует бороться за места в трех десятках региональных парламентов, а также развернуть широкую кампанию в муниципалитетах. Борис Титов отметил, что Партия Роста лидирует по количеству муниципальных депутатов среди непарламентских политических сил.

На выборы в Госдуму от партии пойдут более 60 кандидатов-одномандатников. Как сообщает пресс-служба, "на данный момент в списке, утвержденном федеральным политсоветом, значатся более 50 фамилий кандидатов, которые будут баллотироваться от 22 регионов страны, еще 12 представят Партию Роста на выборах в нижнюю палату российского парламента в Москве". Окончательный список одномандатников утвердят в июне на съезде.

"По общенациональному списку, который будет состоять из 350 кандидатов по 38 территориальным группам, окончательное решение, в том числе и по лидерам, будет принято на съезде", - говорится в сообщении. Уточняется, что политическим консультантом избирательной кампании Партии Роста стал политолог, президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.