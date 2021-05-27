Песков призвал осознать важность прививки от коронавируса

Надежда на коллективный иммунитет в России к осени есть, разъяснительная работа будет терпеливо продолжаться. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Надежда, конечно, есть", - сказал Песков, говоря о возможности того, что к осени прививку от коронавируса сделают более 60 процентов граждан. Он отметил, что государство выполнило все шаги для создания необходимой инфраструктуры, запасов вакцины и организации прививочных пунктов в нужных объемах. "Теперь дело только за инициативой граждан", - добавил представитель Кремля.

Именно сами люди должны осознать, что нужно сделать прививку для защиты своего здоровья и жизни, чтобы жить полноценно в условиях пандемии коронавируса. "И президент, и все правительство работают для граждан и в интересах граждан, - подчеркнул Дмитрий Песков. - Конечно же, правительство и все руководство страны будет терпеливо продолжать объяснять важность вакцинирования".