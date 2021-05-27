Песков назвал неприемлемыми высказывания президента Польши о России

В Кремле сожалеют, что ненависть к России застилает глаза некоторым польским политикам, включая и президента этой страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание польского лидера.

Ранее президент Польши Анджей Дуда во время официального визита в Грузию назвал Россию "страной-агрессором", "ненормальной страной", а также объявил, что "это не то государство, которое нормально себя ведет".

"Мы очень плохо относимся к такой риторике, она нам не нравится, и мы ее не приемлем", - заявил Песков.

Он напомнил, что РФ - дружелюбная, сильная, уверенная в себе и абсолютно самостоятельная страна. И от соседей она тоже ждет дружественного отношения и стремления к сотрудничеству, в том числе и от Польши, добавил пресс-секретарь президента России.

В Кремле, продолжил Песков, сожалеют, что ненависть к России "застилает глаза у некоторых польских политиков, в том числе у президента, и не дает возможности им проявлять политическую мудрость".