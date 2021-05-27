Песков назвал неприемлемыми высказывания президента Польши о России

Новости

Как самостоятельно увеличить размер будущей пенсии 14:03
Песков прокомментировал самоликвидацию "Открытой России" 14:00
Кабмин выделит свыше 9,5 млрд руб на средства реабилитации для инвалидов 13:59
Минстрой в конце июня запустит конкурс проектов частных домов 13:50
В ГД предложили бесплатно возить детей до 16 лет в городском транспорте 13:49
В Москве сократилась разница в ценах на жилье в готовых и строящихся домах 13:47
Прошедшие курс вакцинации "Спутником V" не заразны для окружающих 13:45
Эстония прервала авиасообщение с Беларусью 13:38
В Госдуме уличили президента Польши в странной логике 13:38
Путин обсудит планы по высокоточному оружию 13:35
Песков допустил юридическую возможность запроса о передаче Сапеги России 13:33
Отменен оправдательный приговор по делу о смерти младенца в Калининграде 13:31
В Коми второй раз за месяц произошел разлив нефти 13:30
Глава Amazon потерял первое место в рейтинге Forbes 13:12
В Москве представили нового начальника ГИБДД 13:04
Рособрнадзор: Вакцинироваться от COVID-19 перед ЕГЭ не обязательно 12:59
Воронежца оштрафовали за фото Гитлера в "Бессмертном полку" 12:53
Названы самые дешевые туры на море в середине июня 12:47
Замминистра обороны РФ прибыл в Минск для подготовки учений "Запад-2021" 12:47
Иран запретил майнинг биткойнов из-за проблем с электричеством 12:30
Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные 12:28
Файзуллин: Регионам нужно провести сверку очередников на жилье 12:28
Глава Рособрнадзора получил "четверку" на пробном ЕГЭ по русскому 12:25
Эстония продолжает принимать рейсы "Белавиа" 12:22
Минстрой: Проблему обманутых дольщиков нужно решить к 2024 году 12:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
27.05.2021 13:34
Рубрика: Власть

Песков назвал неприемлемыми высказывания президента Польши о России

Текст: Татьяна Замахина
В Кремле сожалеют, что ненависть к России застилает глаза некоторым польским политикам, включая и президента этой страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание польского лидера.

Ранее президент Польши Анджей Дуда во время официального визита в Грузию назвал Россию "страной-агрессором", "ненормальной страной", а также объявил, что "это не то государство, которое нормально себя ведет".

Яровая назвала аморальными высказывания президента Польши о России

"Мы очень плохо относимся к такой риторике, она нам не нравится, и мы ее не приемлем", - заявил Песков.

Он напомнил, что РФ - дружелюбная, сильная, уверенная в себе и абсолютно самостоятельная страна. И от соседей она тоже ждет дружественного отношения и стремления к сотрудничеству, в том числе и от Польши, добавил пресс-секретарь президента России.

В Кремле, продолжил Песков, сожалеют, что ненависть к России "застилает глаза у некоторых польских политиков, в том числе у президента, и не дает возможности им проявлять политическую мудрость".

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента

Главное сегодня

Песков назвал неприемлемыми высказывания президента Польши о России
В Совфеде оценили шансы по переходу на четырехдневную рабочую неделю
Почти 17 млн россиян привились первым компонентом вакцин от COVID-19
В Петербурге число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до шести
"Белавиа" отменила рейсы по 12 направлениям до конца октября
Как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
КС РФ разъяснил порядок применения статьи УК о халатности