Пятый Театральный фестиваль "Толстой" объявил программу

Театральный фестиваль "Толстой", который пройдет в "Ясной Поляне" уже в пятый раз, объявил даты проведения и программу: за четыре дня - с 24 по 27 июня - под открытым небом покажут более 20 спектаклей. Всем, кто приедет в знаменитую усадьбу в год ее 100-летия, повезет больше остальных: на этот раз все будет особенным, а гостям повсюду обещают сюрпризы. Разумеется, только приятные.

Официально день рождения "Ясной Поляны" - 10 июня, и этот день, конечно, будет отмечен с большим размахом: откроется выставка "Первый век в музейной эре", заложат капсулу времени с посланием музейщикам 2121 года, состоится гашение памятной марки. Но, как подчеркнула директор музея-усадьбы Екатерина Толстая, этим празднование не ограничится - "гулять" планируют весь юбилейный год:

- Он будет очень ярким и запоминающимся, благодаря открытию двух филиалов "Ясной Поляны". Один расположится в Туле, на улице Металлистов, и будет рассказывать о городе времен Льва Николаевича. Мы выставим мемориальные предметы, которые не находятся в основной экспозиции усадьбы и в основном скрыты от глаз. Второй филиал - Музей земского самоуправления в маленьком уездном городке Крапивна.

Фестиваль "Толстой" тоже станет одним из центральный событий 100-летия, и впервые старт ему будет дан не в самой "Ясной Поляне", а в Тульском драмтеатре. Откроет марафон московский Театр имени Маяковского и его "Русский роман". Софью Андреевну сыграет народная артистка России Евгения Симонова.

Ну а потом - зрительный зал переместится на природу. Причем отсидеться не получится: зрителям предложат прогуляться и изучить буквально все необъятные уголки заповедника - новые форматы постановок, такие как спектакль-променад, аудиоспектакль, заведут в леса, на пашню и луг, к реке... Поменяют формат и подходы к темам фестиваля.

- У нас есть идея выйти за пределы жизни и творчества Толстого. Нужно смотреть вокруг и находить современные связи с писателем, смотреть на других авторов. Например, Тверской ТЮЗ покажет чеховскую "Чайку". Вообще, Чехов и Толстой - тема очень интересная, об этом у нас будет даже отдельная лекция. И это некий анонс будущего формата фестиваля, - рассказал его программный директор Павел Руднев.

Нынешний фестиваль при этом не просто берет готовые спектакли и переносит их на свою площадку - в этом году ряд проектов были созданы специально для "Толстого". Одной из самых любопытных работ станет "Война и мир" своими шагами" от петербургского "театра post" и режиссера Дмитрия Волкострелова.

- Мы взяли первое издание "Войны и мира" и посчитали длину строк. Длина романа, как если бы он был написан одной строкой, будет равна длине прогулки по "Ясной Поляне". Мы нашли тот самый маршрут по усадьбе, проходя который зритель пройдет по роману своими ногами. Это путешествие займет примерно полтора-два часа, - раскрывает подробности режиссер.

Кроме того, зрители увидят спектакли "Холстомер" (Большой театр кукол, Санкт-Петербург), "Алексей Каренин" (Русский драматический театр Удмуртии, Ижевск), "Жизнь и смерть Ивана Ильича" (Театр-фестиваль "Балтийский дом", Санкт-Петербург), "Чем люди живы" (театр "Ведогонь", Зеленоград).

Худрук "Современника" Виктор Рыжков вместе с Феклой Толстой представят необычную читку "Балы Толстого", режиссер Елена Ненашева поставит на заводе "Октава" сайт-специфик "Сила слова", а современные драматурги Ярослава Пулинович и Светлана Баженова - документальную пьесу "Толстой о людях. Люди о Толстом". Будет и хореография - Театр "Балет Евгения Панфилова" покажет балет-сюиту TOLSTOY. Также подготовлена детская программа, впервые пройдет лекционный курс "Яснополянская школа".

Билеты появятся в продаже 1 июня, их можно будет приобрести на официальном сайте фестиваля.

Прямая речь

Евгения Симонова, народная артистка России

- Для нас большая честь приехать в Тулу, хоть в "Ясной Поляне" на свежем воздухе мы играть и не будем. Режиссер Миндаугас Карбаускис считает, что от этого спектакль может что-то потерять. "Русский роман" мы играем уже пять лет, спектакль был очень тепло встречен и зрителями, и критикой - в 2017 году мы получили за него "Золотую Маску". Вы знаете, Лев Толстой создал очень много великих произведений, но его семья, мне кажется, тоже совершенно уникальный феномен. И нам было очень важно, что семья Толстых приняла эту работу и наша трактовка, в том числе Софьи Андреевны, тоже была воспринята очень хорошо.

Тем временем

Свой театральный фестиваль есть и у чеховской усадьбы "Мелихово" - в эти дни он проходит в Московской области уже в 21-й раз. Посыл "Мелиховской весны" схож с фестивалем "Толстой": здесь все о Чехове и по Чехову, а на этот раз тоже присоединился юбилей, правда, чуть запоздалый - в 2020 году отмечалось 160-летие Антона Павловича, которое из-за пандемии оказалось сильно урезанным.

"Мелиховская весна" продлится до 30 мая, всего в афише 25 спектаклей, в том числе из других стран. В оставшейся программе - "Дядя Ваня" Театральной студенческой группы при школе драматического и киноискусства "Анима" (Бильбао, Испания), "Доктор Чехов" от театра "У Никитских ворот" (Москва), "Ведьма" Городского драматического театра из Нижневартовска, "Чайка" Луганского академического украинского музыкально-драматического театра, "Три сестры. Прощание с садом" - Театр "День смерти Моцарта" из Польши, "Ваня. Версия" от Независимого мультикультурного театрального проекта из Тель-Авива. Более подробную программу можно посмотреть на сайте усадьбы.