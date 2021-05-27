Почему цены на строительные материалы растут так стремительно

Цены на строительные материалы за последнее время выросли на десятки, а местами и на сотни процентов, следует из данных Росстата и производителей. Схожую оценку дают и в Банке России. Лидеры подорожания - стройматериалы из древесины и металла.

"Инфляция ускорилась, но говорить о гиперинфляции - это некоторое преувеличение", - заявил в четверг на совместном заседании трех комитетов Госдумы зампред Банка России Алексей Заботкин. В то же время он согласился с тем, что рост цен на отдельные товары заметно обгоняет уровень общей инфляции (в апреле 2021 года - 5,5% к апрелю 2020 года), при этом в случае с ценами на строительные материалы речь идет о росте цен на десятки процентов. По словам Заботкина, тот же процесс происходит не только в России, но и во всем мире. Он связан с очень быстрым восстановлением экономики после кризисного 2020 года, следовательно, инфляционный всплеск будет сходить на нет по мере возвращения экономики к "более устойчивому равновесию", считает зампред ЦБ.

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, рост цен на стройматериалы уже отразился в росте цен на жилье. "Рост цен на стройматериалы также обусловлен тем, что, по сути дела, строительная отрасль может это переложить в цену на потребителей", - подчеркнула Набиуллина. По данным Росстата, металлочерепица с начала нынешнего года выросла в цене на 21,6%. За прошлый год она прибавила 13%. Но в 2020 году уже наблюдался строительный бум. А вот в спокойном еще 2019 году повышение цен на металлочерепицу недотянуло и до 2%.

На 21% с начала 2021 года повысились цены на ориентированно-стружечные плиты (ОСП), в 2020 году цены на них повысились на 8,5% за весь год. Также на 11,7% подорожала обрезная доска. В прошлом году цены на нее выросли на столько же, но опять же только за целый год. При этом есть материалы, цены на которые почти не изменились. К ним относятся обои, они прибавили с начала года около 1%. Существует сезонный рост цен, начиная со II квартала, на некоторые стройматериалы в связи с активизацией строительства, сообщили "Российской газете" в минпромторге. "Он продолжается до июля-августа, а потом начинается спад цены. К декабрю цена возвращается к уровню начала года, как правило, с поправкой на инфляционный рост", - рассказывает статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

На днях Федеральная антимонопольная служба (ФАС) также завершила проверку цен на рынке строительных материалов в ответ на обращение Ассоциации индивидуального жилищного строительства.

Лидерами роста цен стали строительные материалы из древесины и металла, особенно металлочерепица и доски

В письме ассоциация сообщила о "ничем не обоснованном росте оптовых и розничных цен", который, по их оценке, с начала года по некоторым категориям достиг 200 и более процентов. В частности, на кровельные материалы из металла, арматуру, пиломатериалы, фанеру и строительные плиты, утеплитель из базальтовой ваты.

ФАС в своем ответе сослалась на влияние ряда рыночных факторов, таких как "увеличение себестоимости и оживление спроса на внутреннем рынке после снятия ограничительных мер летом 2020 года, снижение объемов заготовки древесины в 2020 году относительно предыдущих периодов и рост спроса на пиломатериалы на внешних рынках". В ФАС тоже отметили влияние сезонного фактора.

Хотя повышение цен не на все материалы можно объяснить сезонным спросом. Самые большие опасения вызывают металлические (арматура, трубы и т.д.) и металлосодержащие стройматериалы (композитные - например, железобетон), а также пиломатериалы. "Предпосылок к снижению мировых цен на металл пока нет", - подтвердил Евтухов. Для сохранения достаточного объема лома черных металлов на внутреннем рынке принято решение о повышении вывозных пошлин 70 евро за тонну. С 1 июля начнут действовать и новые пошлины на лесоматериалы с уровнем влажности более 22%. Это значит, что из страны станет дороже вывозить необработанную древесину.

В ФАС отмечают, что динамика цен на металлопродукцию на отечественном рынке "соответствует динамике цен на мировом рынке". С июня 2020 года по апрель 2021 года цены на железорудный концентрат и лом черных металлов выросли в два раза, на концентрат коксующего угля - на 42%. Но далеко не все можно объяснить конъюнктурой рынка. ФАС также сообщила о выявлении действий, которые привели к поддержанию и завышению цен со стороны ряда производителей и металлотрейдинговых организаций, и возбудила в отношении них дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Во II квартале цены на строительные материалы ускоряют свой рост. "Цены продолжают расти и делают это более высокими темпами, чем в I квартале", - говорит генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

В I квартале стоимость всех стройматериалов, а не только тех, на которые наблюдается повышенный спрос, прибавила 6-8%. "Можно смело говорить о том, что по итогам второго квартала мы можем получить динамику до 10% только за один этот квартал", - прогнозирует Федяков. В результате суммарный рост цен за первое полугодие может составить 16-18%.

Из ассортимента строймагазинов исчезают дешевые товары - производители переключились на более дорогие сегменты

Участники рынка сообщают, что за год выросли цены в общем на все: от несущих конструкций до выключателей и розеток, смесителей и унитазов. "Самый дешевый - АБС пластик прибавил 70% в цене, более дорогие материалы стали дороже на 40-50%", - отмечает генеральный директор Cersanit в России Юрий Ковтун. Из-за этого дороже стали трубы и сантехника.

Помимо всего перечисленного, на ценники в магазинах повлияло еще и нарушение грузового сообщения с Китаем. "С конца прошлого года все импортеры из Китая столкнулись с проблемой отсутствия контейнеров, что привело к взрывному росту расходов на логистику. Например, в январе 2021 года стоимость доставки контейнера из Шанхая в Москву выросла в семь раз, - рассказывает коммерческий директор компании "Селена Восток" Александр Чилингорян. - При этом даже с таким увеличением стоимости со свободными контейнерами оставались проблемы". На рынок строительных материалов грузовой кризис имеет прямое влияние. Из-за этого в российские магазины с перебоями поставляются смесители, фурнитура, розетки, выключатели и другие электротовары.

За год цены выросли на все: от несущих конструкций до выключателей, смесителей и унитазов. Фото: franck-boston / istock

Повышение цен происходит неравномерно по ценовым категориям. "Рост цен и полная загрузка мощностей производителей стройматериалов и отделочных материалов сказывается на том, что из ассортимента строительных магазинов исчезают дешевые товары. Производители предпочитают переориентироваться на более дорогой ассортимент", - говорит Ковтун.

Самый большой рост цен наблюдается на товары с минимальной добавленной стоимостью. То есть больше всего растут в цене пиломатериалы и меньше - готовая продукция: мебель, окна, двери. Изменения цен привели к тому, что строиться в этом сезоне стало очень дорого. Гораздо больше повезло тем, кто уже приступил к стадии ремонта. Отделочные материалы демонстрируют не такой сильный рост.