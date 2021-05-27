Почта России открыла офис в Гонконге

У Почты России в Китае появилась вторая "дочка" - компания зарегистрировала в Гонконге дочернюю компанию RP Logistics HK Co. Ltd. Другая компания почты работает с 2019 года в Шэньчжэне.

"Офис в Гонконге будет оказывать услуги по доставке грузов из Азии в Россию, страны СНГ и Европы. Ключевые решения в портфеле - авиа- и мультимодальная доставка", - говорится в сообщении компании.

Юго-Восточная Азия - одно из ключевых направлений для Почты России, подчеркнул замглавы компании Георгий Аликошвили. Доля импортных отправлений из Китая, организованных почтой, составляла 89%, а в первом квартале 2021 года выросла до 94%. Новый офис позволит исключить посредников и самостоятельно организовывать сбор грузов. Для клиентов это будет означать снижение стоимости доставки, контроль сроков и повышение качества услуг.