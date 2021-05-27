Полиция установила личность стрелка, убившего восемь человек в США

Полиция американского города Сан-Хосе (Калифорния) установила личность стрелка, застрелившего восемь человек и покончившего с собой. Им, как передает ТАСС со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс, оказался 57-летний местный житель Сэмьюэл Кэссиди, работавший ранее в транспортном управлении.

Пока это все, что правоохранители сообщили по итогам инцидента. Мотивы стрелка пока не установлены. Ранее стало известно, что трагедия произошла вблизи городского железнодорожного депо. Также сообщалось, что Кэссиди был ликвидирован при попытке задержать его, но позже выяснилось, что он сам свел счеты с жизнью.

Известно, что по итогам его стрельбы, помимо восьми убитых, есть еще и один раненый. Он сейчас находится в больнице в критическом состоянии.