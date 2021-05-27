Половину взрослого населения США полностью привили от COVID-19

Половина взрослого населения США полностью привита от COVID-19. Об этом на брифинге в Белом доме заявил американский лидер Джо Байден, ссылаясь на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

"Это важная веха в усилиях нашей страны по вакцинации", - подчеркнул советник президента Энди Славитт. По его данным, одну дозу вакцины получили почти 165 миллионов американцев в возрасте от 12 лет и старше. Полностью привиты - более 130 миллионов человек, доля пожилых людей в данной группе составляет 74 процента. Стоит напомнить, что Байден обещал до 4 июля (День независимости) привить большую часть жителей страны.

Соединенные Штаты по-прежнему лидируют в мире по числу инфицированных коронавирусом. За время пандемии в США выявили более 33 миллионов человек с SARS-CoV-2. А скончались свыше 590 тысяч пациентов с COVID-19, напоминает агентство "Интерфакс".