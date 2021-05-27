Новости

Вышел русский трейлер нового хоррора М. Найта Шьямалана "Время" 20:16
"Пандемийное" обслуживание может стать нормой в системе "все включено" в Турции 20:15
Пуск ракеты-носителя "Союз" с 36 спутниками OneWeb перенесен на резервную дату 20:13
В Подмосковье увеличили штрафы за нарушения при выгуле собак 20:08
ЦОДД Москвы призвал строго наказать рэпера Элджея 19:47
ЦБ выявил схему в ипотеке с попытками взять несколько кредитов за день 19:40
ЦБ РФ счел исчерпанным рост доступности жилья за счет снижения ставок 19:33
Швейцария разгромила Словакию и вышла на первое место в группе сборной России 19:20
СМИ сообщили об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк 19:20
Евросоюз изменил правила выдачи шенгенских виз 19:20
Цены на кофе поднялись до максимума с 2016 года 19:06
Стало известно, когда выйдет продолжение культового боевика Kung Fury 19:04
Росстат зафиксировал рост цен на бензин в 32 регионах 19:01
Стало известно имя нового Высокого представителя в Боснии и Герцеговине 18:47
В ЛНР возбудили уголовное дело против Протасевича 18:43
Актер Константин Котляров подрался с врачом на Страстном бульваре 18:37
Стивен Спилберг нашел актера на роль самого себя 18:10
Перспективный кубинский бейсболист сбежал из сборной на турнире во Флориде 17:52
Ученые подсчитали ущерб от таяния вечной мерзлоты в России 17:47
Международные резервы РФ обновили исторический максимум 17:46
Samsung представила новые планшеты 17:27
В Чехии вспомнили о русском великодушии 17:21
"Газпром" планирует увеличить добычу газа на 53 млрд кубометров 17:17
TikTok оштрафовали еще на 1,5 млн рублей 17:14
"Локомотив" выступил с заявлением после драки в матче против "Ахмата" 17:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
27.05.2021 19:03
Рубрика: Власть

Вступим в связь со следствием

Предложено разрешить проводить допросы по видео
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(8467)
Правительство России поддержало проект поправок в УПК, прописывающий порядок проведения допроса по видеосвязи. Если инициатива будет принята, то следствие сможет буквально по телефону общаться со свидетелями и потерпевшими и даже проводить очные ставки.
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Инициативу направил в правительство страны для отзыва сенатор Андрей Кутепов. Ответ правительства положительный, но с некоторыми замечаниями. Например, как уточнили правительственные эксперты, необходимо детально прописать порядок удостоверения личности человека, у которого следователь берет показания по видео. Тот ли самый гражданин на связи? Нет ли подмены?

Фото: iStock
Мишустин: Надо обеспечить безусловное исполнение судебных решений по алиментам

"Сама по себе идея введения в УПК механизма допроса с использованием системы видеоконференцсвязи является правильной и ожидаемой", подчеркнула член Совета Федеральной палаты адвокатов Елена Авакян. В период ограничительных мер в связи с пандемией развитие различных дистанционных процедур стало особенно актуальным. Суды теперь активно используют технологии веб-связи при проведении процессов.

Граждане получили возможность участвовать в судебных заседаниях прямо из дома - с помощью личных гаджетов. Но в ходе расследования уголовных дел тоже нередко возникают ситуации, когда у следователя нет возможности вот так запросто пригласить нужного человека лично в кабинет. И пандемия тут может быть ни при чем. Бывает, что важный свидетель был на месте преступления проездом, а сам живет в другом городе.

Сегодня вопрос решается так: либо свидетель все-таки приезжает для встречи со следователем (или его доставляют), либо следователь направляет поручение коллегам в другой регион, и местные следователи уже сами допрашивают свидетеля, а потом присылают ответы.

"Если допрос по видео-конференц-связи станет процессуально реализуем, то резко снизится количество самих передвижений свидетелей, выдача отдельных поручений в рамках следственных действий по части проведения допроса по месту нахождения свидетеля", - говорит член Совета Федеральной палаты адвокатов Елена Авакян.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Мишустин утвердил механизм досудебного обжалования решений надзорных органов

По ее словам, при принятии этого закона, безусловно, должен быть решен вопрос и о возможности допуска защитника обвиняемого к возможности проводить свидания со своим подзащитным, находящимся в СИЗО, с использованием видео-конференц-связи.

"В пандемию мы столкнулись с тем, что часть регионов начала практиковать форму удаленного взаимодействия, - говорит она. - Однако отсутствие в уголовно-процессуальном законодательстве прямого указания на такую возможность сделало это взаимодействие не в полной мере легитимной. В последствии это вызвало ряд проблем в развитии этого института. Полагаем, что законопроект позволит решить проблему комплексно".

Что же касается идентификации граждан, с которыми следователь будет общаться по видеосвязи, технически это решаемый вопрос.

Власть Работа власти Судебная система

Главное сегодня

Песков назвал неприемлемыми высказывания президента Польши о России
В Совфеде оценили шансы по переходу на четырехдневную рабочую неделю
В РФ введут штрафы за необоснованный сбор персональных данных покупателей
В центре Гамалеи подсчитали привившихся россиян
Авиакомпания Austrian Airlines отменила рейс из Вены в Москву
Как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
КС РФ разъяснил порядок применения статьи УК о халатности