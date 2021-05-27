Правительство России поддержало проект поправок в УПК, прописывающий порядок проведения допроса по видеосвязи. Если инициатива будет принята, то следствие сможет буквально по телефону общаться со свидетелями и потерпевшими и даже проводить очные ставки.

Инициативу направил в правительство страны для отзыва сенатор Андрей Кутепов. Ответ правительства положительный, но с некоторыми замечаниями. Например, как уточнили правительственные эксперты, необходимо детально прописать порядок удостоверения личности человека, у которого следователь берет показания по видео. Тот ли самый гражданин на связи? Нет ли подмены?

"Сама по себе идея введения в УПК механизма допроса с использованием системы видеоконференцсвязи является правильной и ожидаемой", подчеркнула член Совета Федеральной палаты адвокатов Елена Авакян. В период ограничительных мер в связи с пандемией развитие различных дистанционных процедур стало особенно актуальным. Суды теперь активно используют технологии веб-связи при проведении процессов.

Граждане получили возможность участвовать в судебных заседаниях прямо из дома - с помощью личных гаджетов. Но в ходе расследования уголовных дел тоже нередко возникают ситуации, когда у следователя нет возможности вот так запросто пригласить нужного человека лично в кабинет. И пандемия тут может быть ни при чем. Бывает, что важный свидетель был на месте преступления проездом, а сам живет в другом городе.

Сегодня вопрос решается так: либо свидетель все-таки приезжает для встречи со следователем (или его доставляют), либо следователь направляет поручение коллегам в другой регион, и местные следователи уже сами допрашивают свидетеля, а потом присылают ответы.

"Если допрос по видео-конференц-связи станет процессуально реализуем, то резко снизится количество самих передвижений свидетелей, выдача отдельных поручений в рамках следственных действий по части проведения допроса по месту нахождения свидетеля", - говорит член Совета Федеральной палаты адвокатов Елена Авакян.

По ее словам, при принятии этого закона, безусловно, должен быть решен вопрос и о возможности допуска защитника обвиняемого к возможности проводить свидания со своим подзащитным, находящимся в СИЗО, с использованием видео-конференц-связи.

"В пандемию мы столкнулись с тем, что часть регионов начала практиковать форму удаленного взаимодействия, - говорит она. - Однако отсутствие в уголовно-процессуальном законодательстве прямого указания на такую возможность сделало это взаимодействие не в полной мере легитимной. В последствии это вызвало ряд проблем в развитии этого института. Полагаем, что законопроект позволит решить проблему комплексно".

Что же касается идентификации граждан, с которыми следователь будет общаться по видеосвязи, технически это решаемый вопрос.