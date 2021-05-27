Определен возрастной предел жизни человека

Группа ученых под руководством Петра Федичева вычислила предельный срок жизни человека. Он может составлять 120-150 лет. В отличие от предыдущих исследований, ученые не стали собирать данные о максимальной продолжительность жизни современных людей, а подошли к задаче с другой стороны. Они оценили скорость старения и построили модель возрастных изменений на основе разных показателей здоровья человека.

Исследователи подсчитали, что с возрастом организму становится все сложнее вернуться в стабильное состояние после колебаний, вызванных стрессом. После 120-150 лет, по их расчетам, стабилизация и вовсе станет невозможной - если только, замечают они, не появится новых лекарств от старения. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

За основу биологического маркера старения они взяли данные анализов крови, которые изучили на концентрацию форменных элементов. Определив соотношение концентрации форменных элементов почти полумиллиона реципиентов, они вывели индикатор состояния человека - биомаркер DOSI - dynamic organism state indicator. Он отражает скорость старения, убедились ученые. Так, его значение растет с рождения и до 20 лет, проходит период плато, а после 50 лет начинает снова расти. Причем чем больше у человека разных болезней, тем быстрее его рост. Кстати, у курильщиков показатель биомаркера DOSI был выше, чем у некурящих людей.

После этого ученые наблюдали, как DOSI меняется в течение жизни конкретных людей. Для этого они проверили показатели крови здоровых 141 мужчины и 266 женщин. Они исходили из того, что важен не абсолютный показатель биомаркера, а то, как быстро он возвращается на плато после различных стрессовых ситуаций или болезней. И выяснили, что с возрастом возвращение к стабильным показателям биомаркера все сложнее, и в конце концов организм полностью теряет способность вернуться в состояние равновесия. Экстраполировав свои данные, геронтологи узнали пороговое значение возраста, после которого равновесие не восстанавливается - 120 лет.

Когда за основу подсчетов они взяли уровень физической активности 3032 женщин и 1783 мужчин, восстановление параметров также происходило с постепенным замедлением, чем старше становился человек, тем медленнее восстанавливались после физической нагрузки ритм сердца и другие показатели. Но в этом случае экстраполяция показала предел человеческой жизни в 150 лет.