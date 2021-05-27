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27.05.2021 06:30
Рубрика: В мире

Представители Китая и США обсудили двустороннюю торговлю

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и торговый представитель США Кэтрин Тай в четверг обсудили двустороннюю торговлю. Об этом сообщило министерство коммерции КНР. Отмечается, что стороны признали крайне важным развитие двусторонней торговли, обменялись мнениями и договорились поддерживать взаимодействие. Ведомство также отметило, что разговор был конструктивным, откровенным и прагматичным, на основе равноправия и взаимного уважения.

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Ранее, анонсируя этот разговор, агентство Bloomberg сообщало, что это будет первый прямой контакт представителей США и Китая по вопросам торговли с момента вступления в должность нового президента Джо Байдена, пишет ТАСС.

Администрация экс-президента США Дональда Трампа фактически развязала торговую войну с Китаем. Вашингтон ввел пошлины на импорт китайских товаров объемом в 370 миллиардов долларов. После долгих переговоров 15 января 2020 года в Вашингтоне стороны заключили первую фазу торговой сделки, согласно которой Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на 76,7 миллиарда долларов в течение первого года и еще на 123,3 миллиарда в течение второго года.

По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и США за первые четыре месяца 2021 года вырос в годовом исчислении на 61,8 процента - до 221,6 миллиарда долларов.

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