Президент Болгарии обвинил спецслужбы страны в игнорировании национальных интересов

По указу президента Болгарии Румена Радева директор Главного агентства национальной безопасности (ГАНБ) был уволен. Такое решение последовало после ряда обвинений в адрес ГАНБ со стороны служебного правительства.

В интервью СМИ Радев заявил, что ГАНБ закрывает глаза на преступления и коррупционные скандалы в высших эшелонах власти. Лидер государства обвинил структуру в обслуживании отдельных партий и личностей, а также в игнорировании национальных интересов.

Ранее в служебном правительстве подтвердили информацию о прослушке агентством оппозиционных политиков в преддверии парламентских выборов, состоявшихся в апреле текущего года. Это вызвало волну негодования среди граждан республики, вылившуюся, в частности, в протест с требованием провести прозрачное расследование предположительно незаконных действий спецслужб.

В свою очередь, экс-премьер Болгарии Бойко Борисов, которого считают инициатором неправомерных операций ГАНБ, заявил, что оказываемое на агентство давление вызвано желанием служебного правительства и непосредственно Радева отомстить за высылку российских дипломатов.