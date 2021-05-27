Президент Segezha Group Михаил Шамолин об устойчивом развитии, моногородах и лесовосстановлении

Segezha Group - крупнейший лесопользователь в европейской части России. Как удается заниматься коммерческим лесопользованием и заботиться при этом о людях и экологии, в интервью "РГ" рассказал президент компании Михаил Шамолин.

Что компания делает для местных жителей в лесных регионах Segezha Group?

Михаил Шамолин: В каждом из регионов нашего присутствия мы активно участвуем в улучшении социальной инфраструктуры, хотя и не обязаны это делать. Бизнес платит налоги, а государство на эти деньги строит дороги, инфраструктуру, сети. Но реальность такова, что у многих регионов дефицитные бюджеты, поэтому мы помогаем им и вкладываем деньги в социальную инфраструктуру.

Одно из ключевых направлений в области устойчивого развития компании - создание комфортной жизни для местного населения. Мы строим новое жилье - для своих сотрудников и не только, участвуем в различных социальных проектах, решении проблем с коронавирусом - покупаем медицинское оборудование, оказываем помощь больницам. Сегежской центральной районной больнице передали аппараты ИВЛ, мониторы пациента, противочумные костюмы, транспортировочные изолирующие боксы, изолирующие скафандры, а также автомобили скорой помощи. Помощь получили и Лесосибирская городская больница (Красноярский край), и больница г. Костомукша (Республика Карелия).

Каковы основные направления вашей благотворительной деятельности?

Михаил Шамолин: Главная цель социальных инвестиций компании - улучшение качества жизни людей. Мы создаем рабочие места и даем людям возможность зарабатывать, средняя зарплата у нас в Сегеже ощутимо выше средней по региону.

На Segezha Group лежит особая ответственность по созданию и поддержанию не только рабочих мест, но и социокультурной среды в моногородах. В 2020 году было реализовано 66 социально-ориентированных благотворительных проектов. Общая сумма инвестиций по ним составила около 71 млн руб., в том числе более 19 млн руб. было направлено на борьбу с COVID-19. На обеспечение местного населения теплом и горячей водой было израсходовано 768 млн руб.

В нашей благотворительной деятельности мы создаем социальную и экономическую ценность одновременно. Направлений традиционно четыре: развитие городской инфраструктуры, спорт, образование и экология. С этого года к ним добавилась медицина.

Как складывалась ситуация в моногородах до вашего прихода туда?

Михаил Шамолин: Segezha Group работает в семи муниципалитетах, являющихся моногородами, в которых лесная и лесоперерабатывающая промышленность является традиционной сферой занятости населения. В периоды экономического подъема моногорода оказываются локомотивами роста, а в моменты кризиса - первыми негативно реагируют на изменения ситуации и характеризуются наиболее острыми проблемами.

Мы столкнулись со всеми традиционными сложностями и рисками моногородов. Это и упадок профессионально-образовательной и культурных сфер, и проблемы в сфере медицинского обслуживания, и риск оттока населения в крупные города.

Как выделяете Сегежу с точки зрения реализации социальных проектов?

Михаил Шамолин: В Сегеже, где расположен основной производственный кластер холдинга, мы приняли масштабную программу по преображению города. Мы поставили перед собой задачу - превратить его в современный город европейского уровня, в котором можно не только зарабатывать деньги, но и комфортно жить с учетом уникальной карельской природы.

Сейчас готовим концепцию развития города. Берем на себя сети, коммуникации, снабжаем город теплом, уже взяли в концессию сети горячего водоснабжения, на очереди - сети холодного водоснабжения и очистные сооружения. Сегежский ЦБК взял на себя обслуживание городских тепловых сетей и полностью подготовил город к отопительному сезону 2020-2021.

Среди актуальных задач - создание современного комфортного городского жилого фонда. Мы субсидируем процентную ставку по ипотеке, можем частично субсидировать жилье для наших работников или совсем бесплатно его раздавать в качестве мотивационной программы.

Поддерживаем местную туриндустрию. Скоро будет возведена гостиница Segezha Nord. По завершении строительства горожане получат 40 рабочих вакансий, уютную парковую зону с кафе, детской площадкой, прокатом спортивного инвентаря, конференц-залами для проведения общественных мероприятий. Около гостиницы появится коттеджный поселок из 20 домов. Одновременно холдинг приведет в порядок популярную в Сегеже "Тропу здоровья", обустроит набережную, городской пляж.

Как устроена ваша система лесопользования?

Михаил Шамолин: Ответственное лесопользование и лесовоспроизводство - краеугольный камень развития Segezha Group. Компания строго выполняет обязательства по воспроизводству лесов. В регионах, в которых мы ведем лесозаготовку, соблюдается баланс ухода за лесом и обеспечения потребностей перерабатывающих предприятий в лесных ресурсах.

В 2020 году площадь лесовосстановления Segezha Group составила 29,1 тыс. га, что на 11,9% больше, чем в 2019 году. На восстановление леса в 2020 году мы направили 141,5 млн руб. - на 44,7% больше, чем годом ранее. Наши лесозаготовительные предприятия нацелены на выравнивание площади рубок и площади восстановленных лесов. Так, в Вологодской области в 2020 году было восстановлено 4,8 тыс. га - это 100% от площади сплошных рубок 2019 года.

Лес принадлежит к возобновляемым ресурсам, и при правильном, рациональном его использовании, экосистема остается стабильной. Лес, который не заготавливается и не высаживается заново, стареет, гниет, горит. Качество леса, который был спилен, заготовлен и высажен заново, намного выше, чем качество леса, который не обслуживается и не чистится.