Путин объяснил нецелесообразность обязательной вакцинации

Обязательная вакцинация нецелесообразна, и вводить ее нельзя, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. "Граждане должны сами осознать эту необходимость", - убежден он.

"Это связано напрямую, безусловно, с экономикой, мы это давно все поняли: эпидемия коронавируса подчеркнула безусловную важность и значимость нашей главной задачи - защитить людей, обеспечить жизнь и здоровье наших граждан", - сказал Путин. По мере снятия ограничений и восстановления экономики налаживается привычный ритм предприятий и организаций. Впереди сезон летних отпусков. Люди больше общаются друг с другом. Крайне важно последовательно снижать риски распространения инфекции. А для этого - сформировать "коллективный иммунитет", пояснил президент.

Самый правильный и цивилизованный способ решить эту задачу - об этом говорят специалисты во всем мире - это широкая вакцинация, подчеркнул Путин. "Знаю, что высказываются разные мнения на этот счет, в том числе и мнение о введении обязательной вакцинации от коронавируса. Кто-то говорит об этом применительно ко всему населению страны, кто-то имеет в виду работников определенных специальностей, сфер - тех, кто по роду своей деятельности контактирует с большим числом людей. Например, сотрудники сферы торговли, общественного питания, транспорта, работники медицинских, образовательных, социальных учреждений и так далее", - перечислил он. "На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя", - повторил свою позицию Путин. "Граждане должны сами осознать эту необходимость, понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью, особенно это касается людей старших возрастов", - считает он.

Президент еще раз обратился ко всем: "Пожалуйста, подумайте как следует. Имейте в виду, что российская вакцина - это показывает практика уже миллионного применения - самая надежная сегодня и самая безопасная, и в нашей стране для вакцинации созданы все условия". Специалисты видят, что она не вредит здоровью, не приводит к серьезным осложнениям, но реально и надежно защищает от угрозы заражения или предупреждает тяжелое течение болезни, подчеркнул он. У специалистов, ученых есть надежные, обоснованные сведения на этот счет, заверил Путин. "Мы должны доверять их профессиональному мнению и прислушиваться к ним", - призвал он. Ситуация в экономике и социальной сфере очень важна, но это не главное. "Главное - здоровье", - подчеркнул президент.

На совещании помимо общей экономической картины обсудили дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса, развитие жилищного строительства, доступность жилья. Президент говорил об этом в Послании, были поручения правительству подготовить предложения по каждому из направлений, наладить совместную работу федеральных ведомств, региональных команд и бизнеса.

"И в российской, и в глобальной экономике все еще действуют факторы нестабильности", - констатировал Путин, призвав постоянно держать "руку на пульсе" и оценивать динамику ключевых макроэкономических показателей, а они говорят о том, что экономика России, несмотря на все сложности, постепенно восстанавливается, преодолевает последствия эпидемии. ВВП за январь - март лишь на 1 процент ниже, чем в предкризисном первом квартале прошлого года, когда экономика работала в обычном режиме, без вызванных эпидемией ограничений.

Конечно, многие экономические индикаторы еще не вышли на прежние значения, но очевидны и позитивные изменения, оценил президент. Так, прирос обрабатывающий сектор, устойчиво снижается безработица, восстанавливается рынок труда. Пиковое значение безработицы в августе прошлого года было 6,4 процента, а в апреле этого года ее уровень сократился уже до 5,2 процента. После спада прошлого года численность занятых выросла на 1,2 млн человек. Президент напомнил, что правительству дана задача - увеличить ее еще как минимум на 700 тысяч, чтобы выйти на уровень 2019 года, когда безработица была 4,7 процента.

"Конечно, нужно добиться перехода к росту реальных доходов граждан. Это важнейшая, самая приоритетная задача для органов власти всех уровней", - продолжил Путин, назвав ситуацию в этой ключевой сфере непростой. Здесь нужно работать в тесном контакте с деловым сообществом, считает он. Вчера как раз был День российского предпринимательства, и президент поздравил всех, кто ведет свое дело, с этим праздником, поблагодарив еще раз собственников и руководителей отечественного бизнеса за ответственный подход в период эпидемии.

Граждане должны сами осознать эту необходимость, понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью

За последний год было много примеров, когда предприниматели не упускали из виду долгосрочных задач, вкладывались в модернизацию, увеличение экономического и технологического потенциала России, стремились менять жизнь людей к лучшему. Такое поведение бизнеса заслуживает самого искреннего уважения и поддержки со стороны государства и общества, считает Путин. Отдельно он поблагодарил деловые объединения, которые активно участвуют в подготовке стратегических планов, в реализации национальной повестки развития.

На следующей неделе пройдет Петербургский международный экономический форум. Президент попросил правительственных и федеральных чиновников, а также глав регионов максимально использовать эту площадку для диалога с бизнесом, предметно обсудить волнующие предпринимателей проблемы, чтобы выйти их на решение.

Официально

Владимир Путин в среду своим указом назначил Петра Городова заместителем Генерального прокурора РФ.

Ранее Городов занимал должность начальника главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры. В должности заместителя он будет продолжать курировать международно-правовое сотрудничество, а также новое направление деятельности прокуратуры по представлению России в ЕСПЧ и международных судах. Другим указом президента на вакантную должность начальника главного управления назначен Михаил Виноградов. При этом Виноградову был присвоен классный чин государственного советника юстиции 3-го класса.

Также в среду указом президента на пятилетний срок были назначены прокуроры семи субъектов России. Так, прокурором Карелии был назначен Дмитрий Харченков, прокурором Приморского края - Сергей Столяров, Новгородской области - Юрий Немкин, Свердловской области - Борис Крылов, Тульской области - Александр Грицаенко, Челябинской области - Карен Габриелян, Кемеровской области - Александр Блошкин.

Подготовил Иван Егоров