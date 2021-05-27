Путин призвал использовать для лечения революционные открытия в медицине

Российские специалисты добиваются выздоровления около 80 процентов детей, страдающих онкологическими и гематологическими заболеваниями, а по отдельным видам заболеваний показатель приближается к 90 процентам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам конгресса "Детская онкология, гематология и иммунология XXI века: от науки к практике". Система оказания медпомощи будет совершенствоваться и дальше, заверил он.

Встреча, которая объединила специалистов из многих стран, проходит в медицинском центре имени Дмитрия Рогачева. "Сегодня это одна из крупнейших в мире клиник по лечению онкологических и гематологических заболеваний у детей. Тысячи ребят с этими тяжелыми болезнями получают здесь эффективное, высокотехнологичное лечение", - отметил Путин.

Уникальный центр открылся десять лет назад. "Для меня это и личная история, потому что встреча с удивительно светлым мальчиком Димой Рогачевым - жизнерадостным, несмотря на свою страшную болезнь, - определила и немедленное решение о создании клиники для детей, больных раком", - сказал президент. Было ясно, что такой центр с современными технологиями крайне нужен. Но встреча с командой и маленьким Димой ускорила процесс. Центр был построен и по праву назван именем ребенка, который мечтал о такой больнице.

Клиника продолжает активно развиваться, восстановление после лечения здесь ежегодно проходят более 2,5 тысячи детей. Специалисты центра помогают коллегам во всех регионах, консультируют при сложных случаях, внедряют в российских клиниках самые передовые методики лечения, разрабатывают перспективные технологии, которые позволяют не только эффективно лечить, но и выявлять, своевременно предотвращать риски. "Без преувеличения можно сказать, что речь идет о настоящей медицине будущего, которая здесь, в центре имени Дмитрия Рогачева, уже становится реальностью", - отметил президент.

Путин поблагодарил сотрудников центра за профессионализм, доброту и душевную щедрость, за спасенные жизни, за атмосферу надежды. "Знаю, как звучит ваш девиз: "Каждый ребенок должен выздороветь", - и для этого вы делаете все возможное и даже невозможное", - отметил он. Медики оказывали помощь тяжелобольным детям и в острые периоды эпидемии.

За прошедшее время удалось кардинально изменить, качественно перенастроить всю систему оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями и заболеваниями крови, значительно расширить здесь применение передовых технологий, оценил глава государства. За четыре года по России объем оказания высокотехнологичной помощи детям по профилю "онкология" вырос более чем на 30 процентов. В том числе увеличилось количество таких сложных, уникальных процедур, как трансплантация костного мозга.

"Сегодня российские специалисты добиваются выздоровления около 80 процентов детей, страдающих онкологическими и гематологическими заболеваниями, а по отдельным видам заболеваний данный показатель приближается к 90 процентам. Это очень большое, значимое для нас достижение, и оно отмечено ООН и Всемирной организацией здравоохранения", - подчеркнул президент. В 1991 году с диагнозом "острый лейкоз" выздоравливало всего пять процентов детей.

"Безусловно, мы будем и дальше улучшать систему оказания медицинской помощи в этой сфере, внедрять инновационные подходы в диагностике и лечении", - заверил Путин. Уже в следующем году в составе центра Дмитрия Рогачева будет введен новейший корпус ядерной медицины, а к 2024 году откроются детские центры онкологии и гематологии в Воронеже, Казани, Уфе, Ростове-на-Дону и Краснодаре, чтобы каждый ребенок, столкнувшийся с тяжелой болезнью, получал высокотехнологичную помощь быстро и полностью. "От этого напрямую зависит сбережение жизни и здоровья наших детей, а значит - будущее нашего государства", - подчеркнул президент.

"Другая важнейшая задача - поставить на службу людям реальные, поистине революционные открытия в медицине, которые совершаются сегодня и в России, и за рубежом, нарастить их применение в лечении детской онкологии, заболеваний крови, иммунной системы", - заключил Путин.