Банк России начал работать над вопросом по расширению системы страхования вкладов на средний бизнес и организации социальной сферы. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в четверг на совместном заседании трех комитетов Госдумы. По ее словам, расширить систему страхования вкладов позволяет устойчивое состояние банковской системы.

"Мы вместе с Агентством по страхованию вкладов прорабатываем расширение возможности страхования не только для физических лиц, не только для малого бизнеса, но, возможно, и для среднего бизнеса, а также для предприятий, которые работают в социальной сфере, образовательных и медицинских учреждениях, тоже в объеме 1,4 млн руб. Хотели бы с депутатами эту тему продолжить обсуждать. На наш взгляд, в среднесрочной перспективе мы готовы к большему распространению системы страхования вкладов", - заявила Набиуллина. По ее оценке, это может улучшить конкуренцию в банковском секторе - особенно с точки зрения числа клиентов в небольших и региональных банках.

По словам главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, соответствующий законопроект может быть внесен в Госдуму до конца весенней сессии (18 июня) и до конца года может быть принят уже новым составом Госдумы. "Отзывы лицензий продолжаются, и, с одной стороны, правильно, надо очищать от недобросовестных участников рынок. Но при этом, к сожалению, жертвами этих отзывов становятся многие граждане, которые не виновны, что так произошло. Если мы расширим число застрахованных лиц, защищенных, то это будет здорово", - сказал Аксаков.

Система страхования вкладов действует в России с 2004 года. Объем страхового возмещения несколько раз увеличивался, на данный момент он составляет 1,4 млн руб. (кроме счетов эскроу, где сумма может составлять до 10 млн руб.). Это максимальная сумма, которую вкладчик может получить со всех счетов и вкладов в банке при наступлении страхового случая: отзыве или аннулировании лицензии у банка или введении Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов банка.

Расширение системы страхования вкладов может положительно повлиять на небольшие банки

Сейчас закон признает вкладчиками, которые могут претендовать на страховое возмещение, физлиц, индивидуальных предпринимателей, малые предприятия, сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, а также ряд некоммерческих организаций.

Между тем

Антикризисные меры, связанные с кредитованием и банковским сектором, должны постепенно сворачиваться, чтобы избежать "пузырей" на финансовом рынке, также сообщила Набиуллина.

Как отмечала ранее глава ЦБ, ключевой задачей финансового сектора в пандемию была поддержка граждан и компаний. "Мы достаточно быстро вводили механизмы для поддержки малого и среднего бизнеса: выделили 500 млрд руб. для поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства", - говорила Набиуллина. Также принимались регуляторные послабления для банков и других кредитных организаций, чтобы они легче шли на реструктуризацию кредитов и не останавливали кредитование экономики.