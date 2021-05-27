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27.05.2021 18:07
Рубрика: Общество

Глава "Совета матерей" рассказала о работе московской приемной

Текст: Анна Полтавцева
Лидер общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая встретилась с людьми, которые обращались за помощью в первую московскую приемную, и подвела итоги за два месяца работы.

Многие люди нуждаются в помощи, и не у всех есть возможность и навыки преодолевать бюрократическую волокиту. Именно такими вопросами занялись волонтеры "Совета Матерей" в московских районах.

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"После открытия приемной к нам стали приходить не только мамы, но и все, у кого накопились проблемы. Это люди, остро нуждающиеся в помощи", - подчеркнула Буцкая. Она добавила, что многим необходима именно адресная помощь, и за это время удалось сделать немало.

Одним из первых решенных вопросов стал ремонт подъемника на улице Реутовской. Буцкая договорилась с проживающими там инвалидами, что "Совет матерей" будет решать их проблемы и дальше. В апреле в приемную обратился 90-летний ветеран труда Анатолий Гранев, который нуждался в соцработнике, но не мог оформить это официально. Волонтеры решили этот вопрос, подготовив нужные документы на соцпомощь.

"Больно видеть, когда человек нуждается в помощи, тем более, когда в силу возраста он не может о себе позаботиться. Приемная делает все, чтобы помочь как можно большему количеству таких людей", - подчеркнула Буцкая.

"Совет матерей" помимо адресной помощи нуждающимся старается претворить свои идеи в полезные людям законопроекты. В мае глава совета выступила за суммирование льгот, отметив, что пожилой человек должен получать все, что заслужил своим трудом. Вместо одной льготы пенсионеры должны получать как минимум три или четыре.

Многие старики нуждаются в обычном ремонте квартир. На встречу с Буцкой пришла ветеран труда и труженик тыла Вера Бабина, которой благодаря "Совету матерей" сделали ремонт. За помощью в приемную обращаются и от лица общественных организаций. Присутствующая на встрече с Буцкой председатель "Совета ветеранов" поблагодарила за помощь в ремонте помещения этой организации.

В апреле в "Совет матерей" пришла дочь погибшего фронтовика и рассказала, что памятник героям ВОВ на территории бывшего Масложиркомбината оказался под угрозой сноса. Оказалось, что застройщик, выкупивший территорию комбината, собрался строить там жилой комплекс и собрался его демонтировать. Буцкая откликнулась, встретилась с представителями застройщика и помогла спасти монумент. Застройщик пообещал, что памятник будет включён в архитектурный ансамбль комплекса.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Кроме того, в этом месяце "Совет матерей" помог матери, которая в одиночку воспитывает двух сыновей с ДЦП. Женщине приобрели эвакуационное кресло, которое поможет ей теперь вывозить своих мальчиков на прогулку и оградит их от опасности в чрезвычайной ситуации.

Глава организации также следит за ситуацией в Некрасовке, где затянулся ремонт подземного перехода. Из-за оживлённого движения автомобилей для местных жителей создаётся опасная ситуация. Она подготовила обращение в правительство Москвы с просьбой повлиять на сокращение сроков строительства перехода.

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