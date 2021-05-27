Книжный фестиваль "Красная площадь" перенесли на 17-20 июня

Книжный фестиваль "Красная площадь" перенесен. Новые даты проведения - 17-20 июня. Это непростое решение было принято по просьбе городских властей, учитывая ситуацию с коронавирусной инфекцией в Москве.

"В связи с тем, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице улучшается, но медленно, и, учитывая просьбу городских властей на две недели воздержаться от массовых мероприятий, Организационный комитет принял решение о переносе книжного праздника на две недели", - говорится в официальном сообщении пресс-службы книжного фестиваля.

Во главу угла организаторы поставили здоровья писателей, издателей и читателей. "Нам очень важно, чтобы литературный марафон прошел в благоприятной атмосфере, и все желающие смогли выбрать интересные книги, встретиться с любимыми писателями и поэтами, увидеть постановки популярных столичных театров и послушать звездных исполнителей", - подчеркнули в пресс-службе.

Организаторы и участники фестиваля обещают не разочаровать читателей и гостей праздника и подготовить не менее интересную программу. Новые даты никому не испортят главный книжный праздник страны.