Москва стала одним из мировых лидеров по эффективности борьбы с пандемией

Российская столица стала одним из лидеров среди 19 мировых мегаполисов по эффективности борьбы городских властей с пандемией - городу помогли развитая система здравоохранения, низкая безработица, устойчивый бюджет, а также обширная поддержка бизнеса. Такие данные следуют из исследования Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.

Эксперты Высшей школы экономики изучили, как боролись с пандемией в 19 крупных городах и к каким результатам это привело. Лучше всех с вызовами коронавируса справился Сингапур - он смог быстро и эффективно ограничить распространение вируса, вместе с тем начав большую кампанию по поддержке бизнеса и жителей. Во многом мегаполису помог статус самостоятельного государства, делают вывод исследователи - город смог действовать без оглядки на кого бы то ни было.

Москва заняла второе место в рейтинге, причем по устойчивости бюджета среди всех оцениваемых мегаполисов стала первой. В этом помог низкий уровень госдолга, который позволил городу быстро нарастить расходы на поддержку жителей, бизнеса и системы здравоохранения. Например, на здравоохранение российская столица в 2020-21 годах потратила почти в полтора раза больше, а затраты на социальную политику выросли на 15%. Вместе с мерами по поддержке бизнеса все это позволило городу быстро восстановиться.

"Наряду с Москвой наилучшие показатели у азиатских мегаполисов - кроме Сингапура это Шанхай, Сеул и Пекин, которые тоже вошли в топ-5, - комментирует автор исследования, директор Центра экономической экспертизы ВШЭ Марсель Салихов. - Национальные экономики Азиатско-Тихоокеанского региона в целом понесли меньшие потери по сравнению с Европой и Северной Америкой. Власти этих городов также смогли организовать эффективные системы отслеживания контактов, тестирования и точечных карантинных ограничений. Это помогло сохранить контроль над заболеваемостью и уменьшить ущерб с точки зрения здравоохранения".

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил, что с начала пандемии городские власти приняли пять пакетов мер поддержки бизнеса на общую сумму почти 90 миллиардов рублей. Сейчас ими охвачено около 57,6 тысячи компаний. "Введенные меры позволили Москве поддержать экономику столицы в период пандемии, а также сохранить инвестиционную и деловую активность: сегодня городская экономика и потребительский спрос постепенно восстанавливаются, - подчеркивает Ефимов. - Например, общий оборот предприятий торговли и услуг за четыре месяца этого года составил 4,4 триллиона рублей, что выше прошлогоднего уровня аналогичного периода почти на 37%".

Интересно, что большая часть потребления перешла в онлайн, поскольку торговые обороты растут на фоне низкой посещаемости торговых центров - она в апреле этого года была почти на четверть ниже, чем апреле 2019 года, когда о пандемии еще никто не слышал.