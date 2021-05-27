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27.05.2021 15:25
Рубрика: Общество

На ВДНХ воссоздали исторический цветник по фотографиям 1960-х годов

Текст: Ирина Огилько

Исторический цветник расположен около ракеты-носителя "Восток" на площади Промышленности. Его создали из 1250 кустов роз флорибунда сорта "юбилей принца Монако", цветение которых гости Выставки увидят в июне. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе ВДНХ.

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Основной для возвращения исторического цветника послужили фотографии 1960-х годов. А сама традиция оформлять цветочными орнаментами эту площадь появилась еще с 1939 года, когда там были расположены однолетние, многолетние цветочные культуры и декоративные кустарники. Согласно архивным фотографиям, с 1962 по 1980-е годы зона, прилегающая к макету ракеты-носителя "Восток", была оформлена трехрядной посадкой пышно цветущих роз флорибунда. Затем розы были утрачены. "Высаженный сорт распустится в июне и будет цвести до конца сентября, этот сорт отличает продолжительность цветение и обилие крупных ароматных цветов, собранных в пышные соцветия, - рассказали в пресс-службе. - Всего на выставке можно увидеть около 36 тысяч роз многих популярных групп - чайно-гибридные, флорибунда, почвопокровные, парковые и другие. Во времена СССР посмотреть на штамбовые розы ВДНХ прилетали со всего Советского Союза, об этих цветах писали даже в путеводителях по Москве".

Как напомнили в пресс-службе, большинство розовых кустов сосредоточено на Центральной аллее, в Северном и Южном розариях,а также возле памятника И.В. Мичурину, павильона №510 "Гастроном №1" (бывший "Главконсерв"), в Грузинском сквере и других территориях.

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