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27.05.2021 10:31
Рубрика: Культура

Опубликованы документы о нереализованных советских постройках в Москве

Текст: Любовь Проценко
Главархив Москвы и Госинспекция по недвижимости продолжают проект по публикации уникальных документов об архитектурном облике Москвы. Теперь горожанам доступны материалы о нереализованных грандиозных архитектурных проектах начала советской эпохи.
Фото: Анатолий Сергеев-Васильев/РИА Новости Фото: Анатолий Сергеев-Васильев/РИА Новости
Фото: Анатолий Сергеев-Васильев/РИА Новости

На сайте Главархива Москвы cgamos.ru в разделе "Уникальные документы" опубликованы 47 чертежей, 89 фотографий, а также 39 листов текстовых документов трех нереализованных проектов советского периода: восьмой Сталинской высотки, Пантеона и Дома колхозника на Каланчевской улице. Благодаря этим документам горожане могут представить, как выглядела бы столица, если бы это было построено.

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
Анастасия Ракова: Главархив Москвы выполняет в день по 1200 запросов

"Вместе с коллегами из Госинспекции по недвижимости мы продолжаем проект по публикации уникальных документов об архитектурном облике столицы. В первую очередь до марта этого года мы открыли доступ к уникальным материалам об утраченных церквях и часовнях дореволюционного времени. Сейчас же мы знакомим горожан с документами советской эпохи, а именно с чертежами, фотографиями и другими документами о нереализованных грандиозных архитектурных проектах. Все эти материалы представляют очень большую ценность для историков, архитекторов, студентов и всех тех, кто интересуется прошлым города", - рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В рамках проекта специалисты Главархива ведут масштабную работу по поиску и определению значимости документов. Затем отбирают документы, имеющие несомненную историческую ценность и существующие в единственном экземпляре. Госинспекция по недвижимости оценивает документы на предмет их соответствия критериям уникальности, необходимым для включения в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Москвы. Благодаря совместной работе ведомств удается сохранить ценнейшие исторические материалы.

"Специалисты Госинспекции по недвижимости провели аналитическую работу и вынесли экспертное заключение, подтверждающее, что документация по трем грандиозным советским проектам обладает высокой культурно-исторической и материальной ценностью, а также полностью отвечает критериям, необходимым для ее включения в Госреестр уникальных документов города Москвы. Таким образом документам обеспечат сохранность, а горожане смогут ознакомиться с уникальными материалами", - сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Наибольший интерес среди вновь выявленных уникальных документов представляет проект Пантеона - памятника вечной славы великих людей Советской страны, куда должны были переместить тела Владимира Ленина, Иосифа Сталина, а также других государственных деятелей, захороненных у Кремлевской стены. Для размещения Пантеона предлагались самые разные площадки: Красная площадь, Поклонная гора, Воробьевы горы, парк имени М. Горького, Софийская набережная, Рублевское шоссе, парк Сокольники, Нескучный сад и целый ряд других мест.

Фото: mos.ru
В Москве отремонтируют фасад первого дома-коммуны

275-метровое административное здание восьмой высотки в Зарядье по проекту архитектора Дмитрия Чечулина должно было стать самым центральным и высоким из восьми сталинских небоскребов, заложенных в день 800-летнего юбилея Москвы. На возведенным к весне 1953 года стилобате восьмой высотки впоследствии была сооружена гостиница "Россия", а каркас здания использовали для строительства Центрального стадиона имени Ленина. Среди новых уникальных документов размещены 89 фотографий, на которых представлены вид на Зарядье с собора Василия Блаженного, общий вид строительной площадки в Зарядье, оборудование и материалы, которое использовались при строительстве, археологические артефакты, найденные в процессе строительства.

Не менее интересны документы, посвященные строительству Центрального дома колхозника по проекту академика Алексея Щусева. Комплекс Дома колхозника должен был состоять из гостиницы, вестибюля, обслуживающих и административных помещений, магазинов, а также зала сельскохозяйственной выставки и оранжереи. Общую площадь выставочных помещений планировали сделать около 4000 квадратных метров, причем первый этаж отводили для демонстрации тяжелых экспонатов (включая комбайны), а кубатура всего сооружения равнялась 228 000 кубометров.

Главархив Москвы и Госинспекция по недвижимости запустили проект по публикации уникальных документов в декабре прошлого года. Первоначально были опубликованы материалы о 20 утраченных храмах, монастырях и часовнях, которые были безвозвратно уничтожены в 1920-1930-х годах. Затем ведомства открыли доступ ко всем сохранившимся документам об утраченных храмах и монастырях - планам, чертежам, цветным акварельным рисункам фасадов 118 объектов.

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