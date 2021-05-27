Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

Ближайшие выходные в Москве будут дождливыми. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, 28 мая в городе прогнозируются дожди, особенно в дневные часы. Возможны грозы. Температура воздуха сохранится на уровне +22...+24. В субботу, 29 мая, погода кардинально не изменится, но осадков будет меньше.

- Температура воздуха в Москве чуть опустится - до +20...+22, по области - до +19... +24, потому что начнет задувать северо-восточный ветер, а это всегда холодный ветер, - сказала она в беседе с RT.

В воскресенье в городе снова ожидаются осадки, немного похолодает. Ночная температура - около +7...+10, дневная - около +16...+18.