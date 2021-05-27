Собянин осмотрел новые школу и детсад в составе ЖК "Испанские кварталы" в ТиНАО

Маленькие жители ЖК "Испанские кварталы", который продолжает строиться в поселении Сосенское Новой Москвы, смогут 1 сентября пойти в новую школу и новый детский сад. В этом убедился мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев сегодня эти новостройки.

Образовательный комплекс понравился главе города. "Школа построена по уникальному проекту, - сказал он. - Детский сад рядом, и тоже построен по уникальному проекту, по новым для Москвы стандартам, которые предполагают быструю трансформацию, качественное использование всех площадей и, конечно, технологические возможности новой современной школы".

Трехэтажное школьное здание рассчитано на 1300 учащихся. Состоит оно из трех блоков. В правом крыле, ближайшем к детским площадкам, разместится младшая школа. На втором и третьем этажах в зонах рекреации для учеников "началки" оборудуют амфитеатр с мини-скалодромом. Левое крыло отведено для средней и старшей школы. Здесь главное место займет большой лабораторный блок с робототехникой, 3d-печатью, технологиями виртуальной реальности и сити-фермерством. Множество мастерских позволят ребятам проводить опыты на стыке разных наук, закреплять теоретические знания и получать практический опыт. Качественное оборудование и дизайнерское оформление лабораторий создает вполне "взрослую" атмосферу, больше напоминающую лаборатории НИИ и высокотехнологичных предприятий, чем обычные школьные классы. В центральной зоне расположатся амфитеатр, информационный зал с библиотекой, видеотекой и круглый концертный зал с артистическими комнатами и кладовой для декораций. Здесь же, в специальной арт-зоне, дети смогут заниматься живописью, дизайном и постигать азы архитектуры. Отличные условия предусмотрены и для занятий спортом. Помимо физкультурных залов "под крышей" есть спортивное ядро в школьном дворе. В нем - волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное поле с искусственным покрытием, зона ворк-аут и беговая дорожка.

Войти в школу можно будет только через специальное КПП, в котором для родителей, встречающих своих учеников после уроков, оборудована зона ожидания.

По новым для России принципам зонирования помещений строится по соседству со школой и детский сад на 350 малышей. Большую часть игрушек и мебели в игровых и спальных комнатах там можно при необходимости убирать в ниши, оборудованные в стенах. Благодаря этому за считанные минуты любое из помещений легко превратить, скажем, в танцзал, или комнату для занятий. Из больших окон, подоконники которых расположены всего в 30 сантиметрах от пола, малышне будет интересно наблюдать, а что происходит там, за стенами их садика? В кулинариуме детишки будут учиться готовить, а в бассейне - плавать и изучать разные свойства воды.

Мэр отметил, что обе уникальные новостройки органично вписываются в ЖК "Испанские кварталы", который строится по принципу не спального района, а городской застройки - с улицами, бульварами, объектами соцкульбыта. Продолжает бурно развиваться и в целом Новая Москва. "За последние годы здесь построено около 80 объектов соцкультьыта, а так же дороги, линия метро", - привел цифру Собянин.

Справка "РГ"

С 2011 года в Москве построено 440 зданий образовательных учреждений, из них 317- детских садов и 123 - школы.