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27.05.2021 15:14
Рубрика: Экономика

Собянин осмотрел новые школу и детсад в составе ЖК "Испанские кварталы" в ТиНАО

Текст: Любовь Проценко
Маленькие жители ЖК "Испанские кварталы", который продолжает строиться в поселении Сосенское Новой Москвы, смогут 1 сентября пойти в новую школу и новый детский сад. В этом убедился мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев сегодня эти новостройки.

Образовательный комплекс понравился главе города. "Школа построена по уникальному проекту, - сказал он. - Детский сад рядом, и тоже построен по уникальному проекту, по новым для Москвы стандартам, которые предполагают быструю трансформацию, качественное использование всех площадей и, конечно, технологические возможности новой современной школы".

Собянин: В этом году на ВДНХ будет открыто около 15 новых общественных пространств

Трехэтажное школьное здание рассчитано на 1300 учащихся. Состоит оно из трех блоков. В правом крыле, ближайшем к детским площадкам, разместится младшая школа. На втором и третьем этажах в зонах рекреации для учеников "началки" оборудуют амфитеатр с мини-скалодромом. Левое крыло отведено для средней и старшей школы. Здесь главное место займет большой лабораторный блок с робототехникой, 3d-печатью, технологиями виртуальной реальности и сити-фермерством. Множество мастерских позволят ребятам проводить опыты на стыке разных наук, закреплять теоретические знания и получать практический опыт. Качественное оборудование и дизайнерское оформление лабораторий создает вполне "взрослую" атмосферу, больше напоминающую лаборатории НИИ и высокотехнологичных предприятий, чем обычные школьные классы. В центральной зоне расположатся амфитеатр, информационный зал с библиотекой, видеотекой и круглый концертный зал с артистическими комнатами и кладовой для декораций. Здесь же, в специальной арт-зоне, дети смогут заниматься живописью, дизайном и постигать азы архитектуры. Отличные условия предусмотрены и для занятий спортом. Помимо физкультурных залов "под крышей" есть спортивное ядро в школьном дворе. В нем - волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное поле с искусственным покрытием, зона ворк-аут и беговая дорожка.

Войти в школу можно будет только через специальное КПП, в котором для родителей, встречающих своих учеников после уроков, оборудована зона ожидания.

По новым для России принципам зонирования помещений строится по соседству со школой и детский сад на 350 малышей. Большую часть игрушек и мебели в игровых и спальных комнатах там можно при необходимости убирать в ниши, оборудованные в стенах. Благодаря этому за считанные минуты любое из помещений легко превратить, скажем, в танцзал, или комнату для занятий. Из больших окон, подоконники которых расположены всего в 30 сантиметрах от пола, малышне будет интересно наблюдать, а что происходит там, за стенами их садика? В кулинариуме детишки будут учиться готовить, а в бассейне - плавать и изучать разные свойства воды.

Мэр отметил, что обе уникальные новостройки органично вписываются в ЖК "Испанские кварталы", который строится по принципу не спального района, а городской застройки - с улицами, бульварами, объектами соцкульбыта. Продолжает бурно развиваться и в целом Новая Москва. "За последние годы здесь построено около 80 объектов соцкультьыта, а так же дороги, линия метро", - привел цифру Собянин.

Справка "РГ"

С 2011 года в Москве построено 440 зданий образовательных учреждений, из них 317- детских садов и 123 - школы.

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