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27.05.2021 15:11
Рубрика: Культура

Стало известно точное место проведения "Нашествия"

Текст: Александр Алексеев
Самый большой мультиформатный open-air России "Нашествие", с 2021 года переехавший в окрестности Серпухова, наконец-то назвал точное место расположения фестивальной поляны, которое долгое время держалось в тайне.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Теперь организаторы объявили, что "Нашествие"-2021 состоится около деревни Глазово-2 городского округа Серпухов Московской области. И добавили, что его проведение стало возможным при поддержке правительства Московской области в рамках программы "Лето в Подмосковье".

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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На двух фестивальных сценах за три дня выступят более 80-ти артистов, среди которых "Сплин", "Алиса", Lumen, "Мельница", Louna, "Наив", Сергей Бобунец, "Слот", "Кис-кис", "Северный флот". Главными хедлайнерами, которые завершат третий день фестиваля, "Нашествия", станут Диана Арбенина и группа "Ночные Снайперы".

При этом оргкомитетет напоминает, что "Нашествие"-2021 состоится с учетом соблюдения санитарно-противоэпидемических мер, а также выполнения дополнительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Все раннее приобретенные билеты на перенесенный в прошлом году фестиваль действительны на мероприятие этого года: билеты для входа, стоянок, палаточных городков, палаточных гостиниц, SUPER VIP и другие категории.

Напомним, что главный рок-фестиваль страны пройдет под Серпуховом (Московская область) с 30 июля по 1 августа.

В регионах Культура Музыка Рок Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Фестиваль "Нашествие" Музыка с Александром Алексеевым

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