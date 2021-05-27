Стало известно точное место проведения "Нашествия"

Самый большой мультиформатный open-air России "Нашествие", с 2021 года переехавший в окрестности Серпухова, наконец-то назвал точное место расположения фестивальной поляны, которое долгое время держалось в тайне.

Теперь организаторы объявили, что "Нашествие"-2021 состоится около деревни Глазово-2 городского округа Серпухов Московской области. И добавили, что его проведение стало возможным при поддержке правительства Московской области в рамках программы "Лето в Подмосковье".

На двух фестивальных сценах за три дня выступят более 80-ти артистов, среди которых "Сплин", "Алиса", Lumen, "Мельница", Louna, "Наив", Сергей Бобунец, "Слот", "Кис-кис", "Северный флот". Главными хедлайнерами, которые завершат третий день фестиваля, "Нашествия", станут Диана Арбенина и группа "Ночные Снайперы".

При этом оргкомитетет напоминает, что "Нашествие"-2021 состоится с учетом соблюдения санитарно-противоэпидемических мер, а также выполнения дополнительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Все раннее приобретенные билеты на перенесенный в прошлом году фестиваль действительны на мероприятие этого года: билеты для входа, стоянок, палаточных городков, палаточных гостиниц, SUPER VIP и другие категории.

Напомним, что главный рок-фестиваль страны пройдет под Серпуховом (Московская область) с 30 июля по 1 августа.