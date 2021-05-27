TikTok оштрафовали еще на 1,5 млн рублей

В четверг стало известно, что по постановлению мирового судьи судебного участка № 422 социальную сеть TikTok оштрафовали на 1,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Таганского районного суда Москвы.

Административное наказание на компанию наложили за отказ удалить запрещенную российским законодательством информацию. Это уже второе судебное решение по соцсети. Первое было вынесено в апреле, когда TikTok по аналогичной статье КоАП обязали выплатить 2,6 млн рублей. Таким образом, компания суммарно наказана на сумму более чем 4 млн рублей.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс- службу Роскомнадзора сообщил, что протоколы в отношении TikTok, Google и Twitter были составлены за то, что эти соцсети не удалили со своих страниц материалы с призывами к участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях 31 января.