Суд оштрафовал TikTok на 2,6 млн рублей

Мировой судья участка №422 Таганского района Москвы во вторник признал TikTok виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ - за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

Там отметили, что за правонарушение, которое было совершено 24 января 2021 в 10:42 (мск) мировой суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 2 600 000 рублей.

На прошлой неделе за такие же правонарушения был трижды оштрафован Twitter почти на 9 млн рублей. В мае ожидается рассмотрение аналогичных исков Роскомнадзора к Google, Facebook и Telegram.