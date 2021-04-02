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02.04.2021 15:09
Рубрика: Происшествия

Twitter присудили третий штраф - всего предстоит выплатить почти 9 млн рублей

Текст: Иван Петров
Компания, владеющая социальной сетью Twitter, получила третий за сегодня штраф. На этот раз на сумму в 2 млн 400 тысяч рублей. Такое решение в пятницу вынес мировой судья судебного участка № 422 Таганского района столицы. Компания Twitter lnc признана виновной в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ "нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ".
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Уточняется, что правонарушение было совершено 22 января 2021 года в 16:08. Речь идет о призывах к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях.

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Штраф должен быть оплачен в течение 60 дней с момента вступления судебного решения в силу.

Напомним, это уже третье за сегодня судебное решение в отношении Twitter. Чуть ранее по той же статье КоАП компания была оштрафована на 3 млн 200 тысяч рублей и на 3 млн 300 тысяч рублей. Таким образом компании предстоит в общей сложности выплатить 8 млн 900 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Суд Компании Информационные технологии Twitter

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