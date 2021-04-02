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02.04.2021 13:50
Рубрика: Происшествия

Суд оштрафовал Twitter более чем на 3 млн. рублей за неудаление информации

Текст: Иван Петров

Компания, владеющая соцсетью Twitter, за отказ удалить призывы к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях оштрафована на 3 млн 200 тысяч рублей. Такое решение в пятницу вынес мировой судебный участок № 422 Таганского района столицы.

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Как сообщили в пресс-службе Таганского райсуда Москвы, компания Twitter Inc признана виновной по части 2 статьи 13.41. КоАП РФ "нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ".

Отмечается, что штраф должен быть оплачен в течение 60 дней с момента вступления судебного решения в силу.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор составил в отношении Twitter 3 протокола за неудаление владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы. Остальные два решения суд рассмотрит тоже сегодня. По данным Роскомнадзора, если после уведомления интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, согласно КоАП, она может быть оштрафована в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения штраф увеличивается до одной десятой совокупного размера годовой выручки интернет-компании.

За неудаление призывов к экстремизму, детской порнографии, а также информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы еще выше - до 8 млн рублей. А за повторный отказ удалить подобный контент - до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что Twitter начал удалять запрещенную информацию, однако темпы этой работы неудовлетворительны.

Происшествия Правосудие Суд Компании Информационные технологии Twitter

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