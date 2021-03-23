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23.03.2021 12:11
Рубрика: Экономика

Роскомнадзор раскритиковал работу Twitter по удалению запрещенной информации

Текст: Василий Кошкин

Twitter начал удалять запрещенную информацию, однако темпы этой работы неудовлетворительны, заявили в Роскомнадзоре. По данным ведомства, две трети материалов, наносящих вред детям, все еще доступны.

Фото: iStock
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"Кроме того, к сожалению, появляются новые публикации детской порнографии, материалы с пропагандой суицида, информация о распространении и употреблении наркотиков, что является абсолютно недопустимым", - говорится в сообщении ведомства.

Роскомнадзор отметил, что продолжит требовать от соцсети соблюдать российское законодательство.

Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter на территории России. Ограничения коснулись 100% мобильных устройств и 50% стационарных устройств. Речь идет о передаче фото и видео.

Ранее надзорное ведомство направило администрации сервиса свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, которые так и не были выполнены.

Экономика Отрасли Связь Общество СМИ и соцсети Правительство Минцифры Роскомнадзор Компании Информационные технологии Twitter

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